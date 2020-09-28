Два Mercedes лидируют в первой трети гонки – но обе машины становятся жертвами столкновений с отбойниками. Наверное, многие зрители не против, чтобы по такому сценарию сложилась пара гонок Формулы 1 – но Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас пока не стремятся выполнить это желание болельщиков. А вот на состоявшейся в прошлые выходные гонке «24 часа Нюрбургринга» все произошло именно так.

После схода двух Mercedes впереди оказались сразу три Audi – но до финиша в тот момент было еще далеко. И в итоге победу праздновали отнюдь не в Ингольштадте. Первым линию финиша пересек автомобиль BMW, в экипаж которого входили Александр Симс (пилот Формулы Е), Ники Катсбург (его российские болельщики могут помнить по выступлению на Lada в WTCC) и Ник Йеллоли.

В прямом эфире за гонкой можно было следить на нашей видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» (полная запись доступна) – а сейчас благодаря нашим коллегам можно увидеть лучшие моменты заезда в одном не слишком длинном ролике.

Напоминаем, что с помощью «Моторспорт.ТВ» можно следить за самыми разными турнирами. К примеру, в прошлом году наряду с суточной гонкой на «Нюрбургринге» пользователи платформы также смогли наблюдать за этапом чемпионата MotoGP в Барселоне, гонками GT в Зандфорте (с участием казанца Тимура Богуславского) и рядом других соревнований.