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Видео: дождь, мрак и аварии – лучшие моменты «24 часов Нюрбургринга»

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Видео: дождь, мрак и аварии – лучшие моменты «24 часов Нюрбургринга»

BMW опередила конкурентов из Audi, Porsche и Mercedes впервые за последние 10 лет

Два Mercedes лидируют в первой трети гонки – но обе машины становятся жертвами столкновений с отбойниками. Наверное, многие зрители не против, чтобы по такому сценарию сложилась пара гонок Формулы 1 – но Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас пока не стремятся выполнить это желание болельщиков. А вот на состоявшейся в прошлые выходные гонке «24 часа Нюрбургринга» все произошло именно так.

После схода двух Mercedes впереди оказались сразу три Audi – но до финиша в тот момент было еще далеко. И в итоге победу праздновали отнюдь не в Ингольштадте. Первым линию финиша пересек автомобиль BMW, в экипаж которого входили Александр Симс (пилот Формулы Е), Ники Катсбург (его российские болельщики могут помнить по выступлению на Lada в WTCC) и Ник Йеллоли.

В прямом эфире за гонкой можно было следить на нашей видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» (полная запись доступна) – а сейчас благодаря нашим коллегам можно увидеть лучшие моменты заезда в одном не слишком длинном ролике.

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Напоминаем, что с помощью «Моторспорт.ТВ» можно следить за самыми разными турнирами. К примеру, в прошлом году наряду с суточной гонкой на «Нюрбургринге» пользователи платформы также смогли наблюдать за этапом чемпионата MotoGP в Барселоне, гонками GT в Зандфорте (с участием казанца Тимура Богуславского) и рядом других соревнований.

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