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Гонки на выносливость / Отчет о гонке

Bentley выиграла «12 часов Батерста», Афанасьев стал вторым в классе

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Bentley выиграла «12 часов Батерста», Афанасьев стал вторым в классе
Автор:
2 февр. 2020 г., 10:18

Несмотря на прокол в конце гонки, экипажу Bentley удалось прийти первым к финишу австралийского марафона, который отметился большим количеством аварий.

Победителями гонки, которая открывала сезон Intercontinental GT Series, стали южноафриканец Джордан Пеппер, француз Жюль Гюнон и бельгиец Максим Суле. Они квалифицировались только на 11-м месте, но быстро вошли в число лидеров и одержали драматическую победу, когда над трассой пошел дождь.

Гонка началась рано утром. Уже вскоре после рассвета экипаж Bentley пробился вперед и вел борьбу с двумя Mercedes (№888 – Шейн ван Гисберген, Макси Гетц и Джейми Уинкап; №999 – Рафаэле Марчелло, Максимилиан Бук и Фелипе Фрага) и McLaren (№60 – Том Бломквист, Альваро Паренте и Бен Барникот).

В первые часы гонка прерывалась желтыми флагами из-за трех крупных аварий, но «семерка» Bentley закрепилась на первом месте спустя четыре часа после старта, а также возглавляла марафон на шести- и девятичасовой отметке, хоть иногда и менялась местами с Mercedes и McLaren из-за разных стратегий.

 

Довольно драматичными выдались последние три часа, когда Гюнон сражался с Mercedes Марчелло и ван Гисбергена и поймал прокол колеса – но ему повезло, что это случилось недалеко от пит-лейна. После финального раунда пит-стопов оба Mercedes тоже пострадали от проколов, благодаря чему на вторую позицию вырвался McLaren Бломквиста.

 

Гюнон первым пересек финишную черту почти сразу, как только на трассу хлынул ливень.  Год назад Bentley тоже уверенно шла к победе, но упустила ее из-за прокола в самом конце гонки. Вторым стал экипаж McLaren №60, а третье место досталось Mercedes №888.

Единственным российским пилотом, выступающим в «12 часах Батерста», был Сергей Афанасьев. Вместе с Патриком Ассенхаймером и Микеле Беретта он пилотировал Mercedes AMG GT3 коллектива Black Falcon. Их экипаж закончил гонку на 12-м месте в общем зачете и вторым в классе Silver Cup.

Полная запись гонки доступна на видеоплатформе «Моторспорт ТВ» (с комментариями на английском языке).

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Фото: Bentley

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Об этой статье

Серия Гонки на выносливость
Пилоты Сергей Афанасьев
Автор Денис Буденков

Гонки на выносливость Следующая сессия

«12 часов Батерста»

«12 часов Батерста»

31 янв. - 2 февр.

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