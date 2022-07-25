4-минутные пит-стопы решили судьбу победителей в двух классах первой гонки REC-2022

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Прошедший в минувший уик-энд первый этап нового сезона российского чемпионата по гонкам на выносливость REC запомнился участием единственного интернационального экипажа команды APRTeam в составе россиянина Марата Хайрова и итальянца Габриэле Пиана.

Выступая на автомобиле BMW M4 GT4, Хайров и Пиана длительное время лидировали в классе GT в четырехчасовой гонке, проходившей на трассе Moscow Raceway. Однако за 15 минут до финиша на BMW случился прокол, что потребовало заезда в боксы.

Гонка REC 2022 на Moscow Raceway

Отрыв экипажа APRTeam от ближайшего соперника в тот момент превышал один круг, однако по регламенту REC минимальное время пит-стопа должно составлять не менее четырех минут, так что Хайрову и Пиана пришлось пропустить двух соперников вперед и финишировать на третьем месте в классе.

Всего на старт вышло 20 автомобилей, включая столь специфическую технику как переднеприводные Mazda 3 и даже "шоткаты".

Победу в абсолюте одержал Денис Ременяко на Mercede AMG GT3, выступавший в классе GT Pro. Он обогнал даже экипажи на спортпрототипах, выступавшие на технике Ligier и отечественных BR03.

Среди прототипов долгое время лидировал именно BR03 с гонщиками Виталием Петровым и Михаилом Алешином, но за несколько кругов до финиша им потребовалась дозаправка, которая, опять же по регламенту, заняла четыре минуты. В итоге победа досталась другой машине BR03 с экипажем в составе Виктора Шайтара и Сергея Сироткина.

Гонка REC 2022 на Moscow Raceway

В гонке также впервые за долгое время участвовал уникальный отечественный гоночный автомобиль Marussia GT. Однако из-за технических неисправностей он показал лишь 16-й результат в абсолюте.

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