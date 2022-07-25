Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / В России возобновляется чемпионат гонок на выносливость
Гонки на выносливость Новости

4-минутные пит-стопы решили судьбу победителей в двух классах первой гонки REC-2022

Единственный интернациональный экипаж Марата Хайрова и Габриэле Пиана стал третьим в классе GT, Михаил Алешин и Виталий Петров упустили победу среди спортпрототипов, а лучшим в абсолюте стал пилот из класса GT Pro Денис Ременяко

Автор:
, Редактор
4-минутные пит-стопы решили судьбу победителей в двух классах первой гонки REC-2022
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прошедший в минувший уик-энд первый этап нового сезона российского чемпионата по гонкам на выносливость REC запомнился участием единственного интернационального экипажа команды APRTeam в составе россиянина Марата Хайрова и итальянца Габриэле Пиана.

Выступая на автомобиле BMW M4 GT4, Хайров и Пиана длительное время лидировали в классе GT в четырехчасовой гонке, проходившей на трассе Moscow Raceway. Однако за 15 минут до финиша на BMW случился прокол, что потребовало заезда в боксы.

Гонка REC 2022 на Moscow Raceway

Гонка REC 2022 на Moscow Raceway

Отрыв экипажа APRTeam от ближайшего соперника в тот момент превышал один круг, однако по регламенту REC минимальное время пит-стопа должно составлять не менее четырех минут, так что Хайрову и Пиана пришлось пропустить двух соперников вперед и финишировать на третьем месте в классе.

Всего на старт вышло 20 автомобилей, включая столь специфическую технику как переднеприводные Mazda 3 и даже "шоткаты".

Победу в абсолюте одержал Денис Ременяко на Mercede AMG GT3, выступавший в классе GT Pro. Он обогнал даже экипажи на спортпрототипах, выступавшие на технике Ligier и отечественных BR03.

Среди прототипов долгое время лидировал именно BR03 с гонщиками Виталием Петровым и Михаилом Алешином, но за несколько кругов до финиша им потребовалась дозаправка, которая, опять же по регламенту, заняла четыре минуты. В итоге победа досталась другой машине BR03 с экипажем в составе Виктора Шайтара и Сергея Сироткина.

Гонка REC 2022 на Moscow Raceway

Гонка REC 2022 на Moscow Raceway

В гонке также впервые за долгое время участвовал уникальный отечественный гоночный автомобиль Marussia GT. Однако из-за технических неисправностей он показал лишь 16-й результат в абсолюте.

Читайте также:
Поделились
В России возобновляется чемпионат гонок на выносливость
Предыдущая новость

В России возобновляется чемпионат гонок на выносливость
Больше от
Сергей Иванов
Марко объяснил поражение Переса во Франции злоупотреблением текилой Гран При Франции
Формула 1

Марко объяснил поражение Переса во Франции злоупотреблением текилой

Хилл: Ferrari пора делать ставку на Сайнса Гран При Франции
Формула 1

Хилл: Ferrari пора делать ставку на Сайнса

Хорнер признал: Болид Red Bull создавался в спешке Гран При Франции
Формула 1

Хорнер признал: Болид Red Bull создавался в спешке

Самое важное:

Экипаж с главой «Моторспорт.ТВ» стал вторым в 24-часовой гонке классических машин
Гонки на выносливость Гонки на выносливость

Экипаж с главой «Моторспорт.ТВ» стал вторым в 24-часовой гонке классических машин

Команда «УГМК Моторспорт» стартовала 19-м, но почти сразу прорвалась на второе место и удержала его до самого финиша

Команда «Моторспорт.ТВ» стартует 19-й в 24-часовой гонке
Гонки на выносливость Гонки на выносливость

Команда «Моторспорт.ТВ» стартует 19-й в 24-часовой гонке

«УГМК Моторспорт» в эти выходные примет участие в гонке на выносливость классических автомобилей

Экипаж «Моторспорт.ТВ» дебютирует в гонке классических машин
Гонки на выносливость Гонки на выносливость

Экипаж «Моторспорт.ТВ» дебютирует в гонке классических машин

За руль сядет гендиректор российского телеканала Петр Бухтояров

Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова
Гонки на выносливость Гонки на выносливость

Прямой эфир: гонка ELMS на «Поль Рикаре» с участием Русинова

Экипаж команды G-Drive Racing начнет гонку с первой позиции и постарается навязать борьбу лидерам сезона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.