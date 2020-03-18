«24 часа Нюрбургринга» перенесли с мая на сентябрь

Эпидемия коронавируса стала причиной переноса еще одной гонки. На этот раз пострадал немецкий марафон «24 часа Нюрбургринга». Классическая гонка должна была пройти с 21 по 24 мая, но теперь перенесена на осень. 48-е в истории «24 часа Нюрбургринга» состоятся 24-27 сентября.

Также отменены две ближайшие гонки Nurburgring Endurance Series. Еще один этап этой серии перенесут с сентября на ноябрь, чтобы уступить место суточному марафону.

Из-за переноса «24 часа Нюрбургринга» лишатся гонки поддержки от чемпионата WTCR. Кузовная серия не сможет приехать в Германию, так как за неделю до этого проведет этап в Китае. Две гонки WTCR на «Нюрбургринге» заменят дополнительным этапом в Португалии.