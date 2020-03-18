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«24 часа Нюрбургринга» перенесли с мая на сентябрь
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Традиционный немецкий марафон отложили на четыре месяца из-за эпидемии
Эпидемия коронавируса стала причиной переноса еще одной гонки. На этот раз пострадал немецкий марафон «24 часа Нюрбургринга». Классическая гонка должна была пройти с 21 по 24 мая, но теперь перенесена на осень. 48-е в истории «24 часа Нюрбургринга» состоятся 24-27 сентября.
Также отменены две ближайшие гонки Nurburgring Endurance Series. Еще один этап этой серии перенесут с сентября на ноябрь, чтобы уступить место суточному марафону.
Из-за переноса «24 часа Нюрбургринга» лишатся гонки поддержки от чемпионата WTCR. Кузовная серия не сможет приехать в Германию, так как за неделю до этого проведет этап в Китае. Две гонки WTCR на «Нюрбургринге» заменят дополнительным этапом в Португалии.
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Об этой статье
|Серия
|Гонки на выносливость , WTCR
|Местонахождение
|Нюрбургринг
|Автор
|Джейми Кляйн
«24 часа Нюрбургринга» перенесли с мая на сентябрь
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