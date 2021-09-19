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Европейский Ле-Ман Новости

Видео: в «Красной воде» опять случилась авария

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На сей раз разбилась машина Европейской серии Ле-Ман Николя Жамена

Видео: в «Красной воде» опять случилась авария

Вчерашняя квалификация перед четырехчасовой гонкой в Спа Европейской серии Ле-Ман была прервана зрелищной аварией с участием 25-летнего французского гонщика Николя Жамена. Сразу за поворотом «Красная вода» он потерял управление и врезался в отбойник.

 

В последние годы безопасность этого участка трассы все чаще ставится под сомнения. В 2019 году здесь погиб французский пилот Формулы 2 Антуан Юбер, а в 2021 произошли аварии с участием Ландо Норриса, а также большой завал болидов на этапе W Series.

К счастью для Жамена, он не пострадал и самостоятельно выбрался из машины. Более того, механики команды United Autosport сумели за ночь полностью отремонтировать разбитый автомобиль, хотя еще вчера говорили, что шасси восстановлению не подлежит.

 
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