Видео: в «Красной воде» опять случилась авария
Автор: Сергей Иванов , Редактор
На сей раз разбилась машина Европейской серии Ле-Ман Николя Жамена
Вчерашняя квалификация перед четырехчасовой гонкой в Спа Европейской серии Ле-Ман была прервана зрелищной аварией с участием 25-летнего французского гонщика Николя Жамена. Сразу за поворотом «Красная вода» он потерял управление и врезался в отбойник.
В последние годы безопасность этого участка трассы все чаще ставится под сомнения. В 2019 году здесь погиб французский пилот Формулы 2 Антуан Юбер, а в 2021 произошли аварии с участием Ландо Норриса, а также большой завал болидов на этапе W Series.
К счастью для Жамена, он не пострадал и самостоятельно выбрался из машины. Более того, механики команды United Autosport сумели за ночь полностью отремонтировать разбитый автомобиль, хотя еще вчера говорили, что шасси восстановлению не подлежит.
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Видео: в «Красной воде» опять случилась авария
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