Видео: в «Красной воде» опять случилась авария

Вчерашняя квалификация перед четырехчасовой гонкой в Спа Европейской серии Ле-Ман была прервана зрелищной аварией с участием 25-летнего французского гонщика Николя Жамена. Сразу за поворотом «Красная вода» он потерял управление и врезался в отбойник.

В последние годы безопасность этого участка трассы все чаще ставится под сомнения. В 2019 году здесь погиб французский пилот Формулы 2 Антуан Юбер, а в 2021 произошли аварии с участием Ландо Норриса, а также большой завал болидов на этапе W Series.

К счастью для Жамена, он не пострадал и самостоятельно выбрался из машины. Более того, механики команды United Autosport сумели за ночь полностью отремонтировать разбитый автомобиль, хотя еще вчера говорили, что шасси восстановлению не подлежит.