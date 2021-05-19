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Европейский Ле-Ман Новости

Вернь вернется в ELMS – но поедет не за G-Drive Racing

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Француз выступит в Европейской серии Ле-Ман после годичного отсутствия. В Ле-Кастелле он присоединится к экипажу IDEC Sport

Вернь вернется в ELMS – но поедет не за G-Drive Racing

Жан-Эрик Вернь с 2018 года сотрудничал в марафонских соревнованиях с российской командой G-Drive Racing, однако выступал за нее лишь в тех гонках, которые не совпадали по датам с этапами Формулы Е. Вышло так, что за весь прошлый сезон француз всего раз смог выйти на старт в ELMS.

Об уходе Верня из проекта Романа Русинова уже некоторое время ходили всевозможные слухи, однако официально команда ничего не комментировала. В то же время, в нынешнем году Жана-Эрика нет в списке гонщиков G-Drive на официальном сайте. 

Подтверждением того, что стороны прекратили сотрудничество, стал опубликованный на этой неделе список участников третьего этапа ELMS, который примет в начале июня трасса «Поль Рикар». В нем двукратный чемпион Формулы Е заявлен за команду IDEC Sport. 

Вернь заменит за рулем прототипа ORECA класса LMP2 Патрика Пиле, который в тот же уик-энд будет занят на «24 часах Нюрбургринга». Он поедет с Полем Лафаргом и Полем-Лу Шатеном. 

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Фото: ELMS

«Я с радостью выступлю за IDEC Sport, где меня приняли в свою семью, – цитирует Жана-Эрика пресс-служба. – Я сделаю все возможное, чтобы помочь им добиться хорошего результата. Кроме того, мне просто приятно вернуться в ELMS».

Гонщики IDEC дважды финишировали в этом году на шестой позиции и идут восьмыми в общем зачете Европейской серии. У G-Drive пока второе место в 19 очках позади одержавшей две победы WRT с Робертом Кубицей.

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Фиттипальди ушел из команды G-Drive Racing после первой же гонки
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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман
Пилоты Жан-Эрик Вернь
Команды IDEC Sport Racing
Автор Джейми Кляйн

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