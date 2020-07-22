Травмированную участницу Ле-Мана выписали из больницы

Гонщицу Кэтрин Легг выписали из больницы в Тулоне. Британская спортсменка сломала левую ногу и правую стопу в аварии на автодроме «Поль Рикар». Изначально речь шла о переломе запястья: теперь выяснилось, что на самом деле запястье Кэтрин в порядке, но у нее травмирована стопа. Инцидент произошел перед первым этапом Европейской серии Ле-Ман, где Легг должна была участвовать в составе полностью женского экипажа.

Такой же женский экипаж должен выступить в сентябрьских «24 часах Ле-Мана». Партнершами Легг значатся Татьяна Кальдерон и София Флёрш. Правила суточного марафона запрещают участвовать в гонке вдвоем, поэтому если Кэтрин не восстановится, команда должна будет найти ей замену.

Босс гоночного коллектива Signatech Филипп Сино, который готовит машину LMP2 для Легг и ее напарниц, заявил Motorsport.com: «Мы надеемся, что Кэтрин поправится к Ле-Ману. Думаю, окончательно это прояснится в ближайшие дни».

Экипаж #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson на гонке Европейской серии Ле-Ман в Ле-Кастелле: Тятьяна Кальдерон и Андре Негран Фото: ELMS

Из больницы Легг перевели в реабилитационный центр, который также расположен во Франции. На момент написания заметки спортсменка пропустила только первый этап Европейской серии Ле-Ман в Ле-Кастелле. Там ее заменил бразилец Андре Негран: ради этого гонщик срочно вылетел во Францию из Сан-Паулу.

Выйти на старт «24 часов Ле-Мана» вместо Легг для Неграна будет сложнее, так как он мужчина, а спонсором экипажа выступает программа FIA по поддержке женщин в автоспорте. Условием для получения спонсорского пакета от Международной автофедерации был женский состав пилотов. Суточный марафон в Ле-Мане запланирован на 19-20 сентября 2020 года.