Терещенко продолжит выступать в Европейском Ле-Мане

Об этом сообщает Sportscar365. Напарниками 25-летнего Константина Терещенко станут бывшие гонщики команды Graff Тристан Гомменди и Джонатан Хирши, которые финишировали в топ-5 в каждой гонке прошлого сезона и закончили год на третьем месте позади G-Drive Racing.

Состав Duqueine Engineering сменится полностью. Раньше французский коллектив представляли Нико Жамин, Пьер Раг и Ричард Брэдли.

Экипаж примет участие в шести этапах ELMS, сезон которого стартует 4-часовой гонкой в Барселоне 5 апреля. Также планируется, что команда выйдет на старт «24 часов Ле-Мана» в классе LMP2.

После сезонов в GP3 и Мировой серии V8 3.5 Терещенко перешел в ELMS. В дебютном сезоне он выступал за AVF by Adrián Vallés, а следующий год провел с Panis Barthez Competition, где добился лучшего для себя результата, финишировав в гонке пятым. В 2019-м Терещенко дебютировал в суточном марафоне в Ле-Мане с ARC Bratislava, но их прототип Ligier JS P217 до финиша не добрался.