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Европейский Ле-Ман / Новость

Терещенко продолжит выступать в Европейском Ле-Мане

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Терещенко продолжит выступать в Европейском Ле-Мане
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2 февр. 2020 г., 14:44

Российский гонщик снова сменил команду. Он проведет третий сезон в ELMS за Duqueine Engineering, а также, вероятно, во второй раз выступит в «24 часах Ле-Мана».

Об этом сообщает Sportscar365. Напарниками 25-летнего Константина Терещенко станут бывшие гонщики команды Graff Тристан Гомменди и Джонатан Хирши, которые финишировали в топ-5 в каждой гонке прошлого сезона и закончили год на третьем месте позади G-Drive Racing. 

Состав Duqueine Engineering сменится полностью. Раньше французский коллектив представляли Нико Жамин, Пьер Раг и Ричард Брэдли.

Экипаж примет участие в шести этапах ELMS, сезон которого стартует 4-часовой гонкой в Барселоне 5 апреля. Также планируется, что команда выйдет на старт «24 часов Ле-Мана» в классе LMP2.

После сезонов в GP3 и Мировой серии V8 3.5 Терещенко перешел в ELMS. В дебютном сезоне он выступал за AVF by Adrián Vallés, а следующий год провел с Panis Barthez Competition, где добился лучшего для себя результата, финишировав в гонке пятым. В 2019-м Терещенко дебютировал в суточном марафоне в Ле-Мане с ARC Bratislava, но их прототип Ligier JS P217 до финиша не добрался.

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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман , WEC
Пилоты Тристан Гомменди , Джонатан Хирши , Константин Терещенко
Автор Денис Буденков

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