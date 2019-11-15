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Европейский Ле-Ман / Портиман / Слухи

Теория заговора: как G-Drive Racing оставили без титула в ELMS

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Теория заговора: как G-Drive Racing оставили без титула в ELMS
Автор:
, Ответственный редактор
15 нояб. 2019 г., 17:13

Российская команда три года подряд выигрывала титул в ELMS – и в нынешнем сезоне вновь была главным фаворитом, однако в драматичной концовке уступила соперникам из IDEC. Но можно ли назвать триумф французов до конца честным?

На этой неделе стало известно, что G-Drive Racing отправится покорять Азиатскую серию Ле-Ман, где не выступала никогда прежде. Первый из четырех этапов пройдет уже 24 ноября в Шанхае, а завершится все в конце февраля в Таиланде.

Учитывая новый на две трети состав экипажа и нового технического партнера, сложно предсказать, каким окажется результат. Но в любом случае он будет показан уже в 2020 году. Тогда как 2019-й российский коллектив впервые за долгое время завершил без титула. Победу в Ле-Мане у G-Drive отобрала поломка копеечного проводка, а в ELMS звание сильнейших в финальной гонке ушло к соперникам. 

Недавно организаторы Европейской серии Ле-Ман опубликовали в своем инстаграме видео аварии в Портимане, которая решила судьбу титула. Это побудило нас вернуться к истории, которая совпала по времени с этапом Формулы 1 в Мехико и австралийским уик-эндом MotoGP, а потому осталась незамеченной многими болельщиками.  

Между тем, при детальном изучении тут можно отыскать немало интересного. 

 

Гонка в Португалии началась по знакомому сценарию. На первом отрезке G-Drive, приехавшая на финал с 13 очками преимущества в личном зачете, держалась в тени. Роман Русинов стартовал восьмым на старом комплекте шин, счастливо избежал огромного завала на первом круге и удерживал позицию.

Сменивший его Йоб ван Эйтерт получил свежие слики и помчался обгонять соперников. Он успешно справился с парой гонщиков LMP2 и настиг красно-черный прототип главных конкурентов из IDEC. За французов на том отрезке ехал Мемо Рохас – мягко говоря, не новичок в марафонских гонках, трехкратный триумфатор Дайтоны и чемпион ELMS 2017 года в составе G-Drive.

Еще до начала уик-энда, говоря о шансах на титул, мексиканец произнес весьма любопытные слова: «Они лидируют в чемпионате, потому никак не смогут подняться выше. Они могут только опуститься ниже. Мы сделаем все возможное в борьбе с ними. Это гонки, а в гонках всякое может случиться…»

Что именно случилось, можно увидеть на видео чуть выше. 

Aurus 01 Gibson №26 команды G-Drive Racing: Роман Русинов, Йоб ван Эйтерт, Жан-Эрик Вернь

Aurus 01 Gibson №26 команды G-Drive Racing: Роман Русинов, Йоб ван Эйтерт, Жан-Эрик Вернь

Фото: ELMS

Не секрет, что доминирование одного участника редко приводит в восторг организаторов гоночных серий. Если нет интриги и непредсказуемости, падает зрительский интерес, а с ним и коммерческая привлекательность чемпионата. Вдобавок, боссы ELMS – французы, и им конечно же хотелось видеть обладателями титула команду своих соотечественников. 

Как поговаривают, в клубе ACO, который отвечает за все «длинные» гонки, не все в восторге от успешной поступи G-Drive. Все началось еще с попытки Романа Русинова пару лет назад оспорить присвоенный ему «золотой» статус, а затем заявить экипаж с Жаном-Эриком Вернем и Матье Ваксивьером.

Тогда спортивный директор G-Drive Racing вынужден был признать поражение, но быстро нашел ответ, начав приглашать в команду быстрых молодых пилотов «серебряного» ранга. Первым стал Андреа Пиццитола, в этом году его сменил ван Эйтерт. 

Тут судьи ничего поделать не смогли, но просто так уступать не захотели. Осведомленный источник даже рассказал, что один из важных чиновников в иерархии ELMS постоянно и пристально следит за российской командой, не упуская ни одной возможности наказать ее по любому поводу. Так это или нет – судить не беремся. 

Экипаж Aurus 01 Gibson №26 команды G-Drive Racing: Роман Русинов, Йоб ван Эйтерт

Экипаж Aurus 01 Gibson №26 команды G-Drive Racing: Роман Русинов, Йоб ван Эйтерт

Фото: ELMS

В любом случае, в Портимане G-Drive Racing не давала повода для обвинений. До того момента, пока небольшой контакт в третьем повороте не привел к развороту машины IDEC. Сразу же было объявлено, что эпизод взят на заметку, и по нему начато разбирательство. 

Лишь спустя 45 минут после инцидента экипажу прототипа под номером 26 дают назначили штрафной проезда пит-лейн. Справедливо? Наверное, да – хотя Рохас и «закрыл калитку» в самый последний момент, действуя довольно авантюрно, вину молодого ван Эйтерта в данном случае отрицать глупо.

Будь за рулем опытный Русинов, он наверняка смог бы предусмотреть вариант подобного развития событий и просто ехать за мексиканцем к гарантированному титулу. Йобу же подобного опыта не хватило. 

Не оправдывая ван Эйтерта, стоит сказать, что он не допустил в злосчастном повороте ошибки, войдя в него по обычной гоночной траектории. Рохас же, как отлично видно с бортовой камеры на машине голландца, долго оставался на внешнем радиусе, и лишь в самый последний момент, уже на торможении, бросил свой прототип внутрь. «Это гонки, а в гонках всякое может случиться…»

Но самое важное в этой истории другое. Судьи потратили три четверти часа на принятие решения, хотя обычно это занимает пять-десять минут. И этот промедление стало решающим в судьбе титула. Если бы гонщиков G-Drive наказали сразу, до финиша гонки у них оставалось бы еще достаточно времени, чтобы, использовав выезд машины безопасности, вернуться на достаточно высокую позицию и остаться впереди по сумме очков. 

Затяжка привела к тому, что отбывать штраф пришлось уже Жану-Эрику Верню. Двукратный чемпион Формулы Е обычно демонстрирует за рулем Aurus такую скорость, на которую соперникам противопоставить нечего. Но в этот раз француз с самого начала уик-энда ехал медленнее обычного.  

Экипаж Oreca 07 Gibson №28 команды IDEC Sport: Поль Лафарг, Поль-Луп Шатен и Мемо Рохас

Экипаж Oreca 07 Gibson №28 команды IDEC Sport: Поль Лафарг, Поль-Луп Шатен и Мемо Рохас

Фото: ELMS

Кроме того, российская команда использует шины Dunlop – производитель принял решение покинуть ELMS, и по ходу сезона его отставание от Michelin заметно выросло.

Верню не удалось отыграть потерянные по ходу проезда мимо боксов позиции, и G-Drive Racing финишировала шестой. Титул достался соперникам. 

На просьбу Motorsport.com прокомментировать все случившееся Роман Русинов ответил одной короткой фразой: «Настоящий кукольный театр».

Между тем, после подтвержденного еще летом выступления на декабрьском этапе WEC в Бахрейне и четырех гонок Азиатской серии программа G-Drive Racing на 2019/20 год завершается. Планы на будущее до сих пор не озвучены. Да и продление контракта с Вернем, к слову, теперь также под вопросом…  

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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман
Этап Портиман
Пилоты Мемо Рохас , Роман Русинов , Йоб ван Эйтерт
Команды G-Drive Racing , IDEC Sport Racing
Автор Александр Кабановский

Европейский Ле-Ман Следующая сессия

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