Вам мало трех заездов Формулы 1 в эти выходные? Хотите чем-то компенсировать отсутствие пятничных тренировок и их трансляций? Нет проблем – с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» можно следить за еще двумя – гораздо менее престижными, но достаточно любопытными – соревнованиями.

Если вы любите выискивать будущих звезд Ф1 в пелотоне младших формул – не забудьте, что в эти выходные Барселона принимает очередной этап Формулы Regional. Главная звезда этого турнира – Артур Леклер, младший брат пилота Ferrari.

Француз сейчас занимает второе место в общем зачете, совсем немного проигрывая лидеру, малоизвестному бразильцу Джанлуке Петекофу. Но включиться в борьбу за титул вполне могут и другие пилоты. Во-первых, нынешний этап – только 6-й из 8-ми. Во-вторых, на предыдущем этапе ни Петекоф, ни Леклер не смогли одержать ни одной победы – хотя, как обычно, уик-энд состоял из трех гонок. То есть с уровнем конкуренции в Формуле Regional все в порядке.

Другие сравнительно известные участники турнира на титул уже не претендуют. Юри Випс, юниор Red Bull, соперник Роберта Шварцмана и по Формуле 3, и по Формуле 2, занимает только 7-е место в общем зачете. Джейми Чедвик, действующая чемпионка женского турнира W Series – и вовсе 9-е.

Те же, кто предпочитает поддерживать отечественных гонщиков, само собой, сконцентрируется на гонке «4 часа Портимана» – этапе турнира ELMS. Тем более, что португальский этап – последний в этом сезоне. Российская команда G-Drive Racing и ее пилот Роман Русинов по-прежнему являются одними из лидеров серии – правда, в общем зачете реально может претендовать лишь на 3-е место в общем зачете.

Этот сезон проходит под диктовку команды United Autosports, чьи экипажи выиграли все уже состоявшиеся этапы. Один из них уже обеспечил себе титул, второй серьезно оторвался от соперников в борьбе за 2-е место. А вот в сражении за нижнюю ступеньку подиума все очень плотно: трех претендентов (включая G-Drive Racing) разделяет одно очко. Конечно, бронза – не золото, но закончить сезон на высокой ноте – отличная мотивация для любого пилота. И наверняка ни российский коллектив, ни его соперники – французские команды Panis и Graff – будут вести борьбу отнюдь не спустя рукава.

Расписание трансляций на выходные

Суббота (31 октября)

13:00 – Формула Regional в Барселоне – первая гонка

15:10 – «4 часа Портимана» (этап ELMS) – квалификация

18:55 – Формула Regional в Барселоне – вторая гонка

Воскресенье (1 ноября)

12:20 – Формула Regional в Барселоне – третья гонка

13:40 – «4 часа Портимана» (этап ELMS) – гонка

Во время трансляций прямые ссылки на них можно будет найти на главной странице Motorsport.com.