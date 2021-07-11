Смотрите прямо сейчас: гонка ELMS в Монце

Пока Формула 1 отдыхает перед первым в истории уик-эндом со спринтерской квалификацией, вы можете посмотреть другие гонки! Например, прямо сейчас в Италии проходит этап Европейской серии Ле-Ман «4 часа Монцы».

В последние годы одним из главных героев этого чемпионата являются российская команда G-Drive Racing и ее пилот Роман Русинов. А значит, российским болельщикам есть за кого поболеть.

Прямая трансляция гонки доступна на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».