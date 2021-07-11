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Предыдущая / Вернь вернется в ELMS – но поедет не за G-Drive Racing
Европейский Ле-Ман Новости

Смотрите прямо сейчас: гонка ELMS в Монце

4-часовая гонка на одной из самых популярных трасс мира

Смотрите прямо сейчас: гонка ELMS в Монце

Пока Формула 1 отдыхает перед первым в истории уик-эндом со спринтерской квалификацией, вы можете посмотреть другие гонки! Например, прямо сейчас в Италии проходит этап Европейской серии Ле-Ман «4 часа Монцы». 

В последние годы одним из главных героев этого чемпионата являются российская команда G-Drive Racing и ее пилот Роман Русинов. А значит, российским болельщикам есть за кого поболеть.

Прямая трансляция гонки доступна на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Вернь вернется в ELMS – но поедет не за G-Drive Racing

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Вернь вернется в ELMS – но поедет не за G-Drive Racing
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