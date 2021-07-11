Смотрите прямо сейчас: гонка ELMS в Монце
4-часовая гонка на одной из самых популярных трасс мира
Пока Формула 1 отдыхает перед первым в истории уик-эндом со спринтерской квалификацией, вы можете посмотреть другие гонки! Например, прямо сейчас в Италии проходит этап Европейской серии Ле-Ман «4 часа Монцы».
В последние годы одним из главных героев этого чемпионата являются российская команда G-Drive Racing и ее пилот Роман Русинов. А значит, российским болельщикам есть за кого поболеть.
Прямая трансляция гонки доступна на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Поделились
Комментарии
Загрузить комментарии
Смотрите прямо сейчас: гонка ELMS в Монце
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Вернь вернется в ELMS – но поедет не за G-Drive Racing
19 мая 2021 г.
«Слишком просто». Кубица выиграл первую же гонку в ELMS
19 апр. 2021 г.
Фиттипальди стал гонщиком G-Drive Racing в ELMS
5 мар. 2021 г.
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер