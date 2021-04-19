«Слишком просто». Кубица выиграл первую же гонку в ELMS

С поула на первом этапе Европейской серии Ле-Ман стартовал Роман Русинов, однако на круге разгона он избрал слишком низкий темп, что привело к толчее в задних рядах. Судьи оштрафовали команду G-Drive Racing, и в итоге она финишировала только четвертой.

Победителями же стали Роберт Кубица, Ифэй Е и Луи Делетраз, выступавшие за дебютирующую в ELMS команду WRT. Ближайших соперников они опередили на 22 секунды.

Для Кубицы это был всего лишь второй в карьере старт на технике LMP2 – в январе он выступал в «24 часах Дайтоны».

«Честно говоря, я не ожидал, что все окажется настолько просто, – рассказал Роберт, который провел за рулем финальные 45 минут. – Когда у вас такой большой отрыв от преследователей, нужно просто довести машину до финиша. Должен признать, главное было сделано еще до начала уик-энда – команда отлично поработала.

Наш проект стартовал очень поздно, команде пришлось всерьез потрудиться. Последние недели оказались непростыми. но мы хорошо подготовились к гонке.

Мне оставалось просто финишировать. Я не собирался атаковать, просто ехал в безопасном темпе, держа в голове возможные сценарии. Мне нужно было сохранять ресурс шин на случай, если что-то случится».

Сезон ELMS продолжится в середине мая в Шпильберге. Там машины станут тяжелее и потеряют в мощности – это сделано, чтобы они не конкурировали с новыми Гиперкарами из WEC.

«Нас ждет новый вызов, – сказал Кубица. – Мы помним, что остаемся новичками в этой категории, у нас совсем мало опыта.

Из-за изменений в правилах нам потребуются совсем другие настройки. Можно сказать, придется вновь начинать с нуля. Но мы показали, что можем добиться результата. если все сделаем правильно. Будем надеяться, что это получится вновь».

Старт: лидирует Aurus 01 - Gibson №26 команды G-Drive Racing: Роман Русинов. Франко Колапинто, Ник де Врис Фото: ELMS

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