Сезон ELMS завершился победой G-Drive Racing в Портимане

Победитель Европейской серии Ле-Ман в этом году определился досрочно – команда United Autosports, совладельцем которой является босс McLaren Зак Браун, выиграла три из четырех первых гонок и гарантировала себе звание сильнейшей.

Однако подтвердить его в «4 часах Портимана» ее пилотам Филипе Альбукерке и Филу Хэнсону не удалось – сильнейшими впервые в сезоне стали представители российской G-Drive Racing.

Ее бессменный лидер Роман Русинов выдал невероятный старт, разом прорвавшись с шестого места на первое.

«Готовясь к гонке в Портимане, я внимательно изучал видео Гран При Португалии Формулы 1, где всех впечатлил прорыв на старте Кими Райкконена, – цитирует Русинова пресс-служба. – Вдохновленный этим примером, я решил также действовать решительно – и это сработало».

Правда, чуть позже небольшая ошибка лишила москвича первого места, но его партнеры по экипажу Миккель Йенсен и Ник де Врис довели дело до успешного завершения.

Им не помешал даже выезд автомобиля безопасности, из-за которого пилоты красно-черного прототипа Aurus лишились 50-секундного лидерства и вынуждены были начинать все сначала.

При этом осечки в предыдущих гонках не позволили G-Drive Racing получить прямую путевку на «24 часа Ле-Мана» – ее вручают лишь двум лучшим экипажам, а Русинов с партнерами впервые за пять лет опустились на третье место.

Вторыми в Портимане, уступив 35 секунд, стали гонщики Duqueine Team Константин Терещенко, Джонатан Хирши и Тристан Гомменди. Для 26-летнего россиянина этот подиум стал первым в ELMS, а чемпионат они с напарниками завершили на шестой позиции.