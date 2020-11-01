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Европейский Ле-Ман / Портиман / Отчет о гонке

Сезон ELMS завершился победой G-Drive Racing в Портимане

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Сезон ELMS завершился победой G-Drive Racing в Портимане
Автор:
, Ответственный редактор

Российская команда прервала череду неудач и стала сильнейшей в финальной гонке чемпионата

Победитель Европейской серии Ле-Ман в этом году определился досрочно – команда United Autosports, совладельцем которой является босс McLaren Зак Браун, выиграла три из четырех первых гонок и гарантировала себе звание сильнейшей. 

Однако подтвердить его в «4 часах Портимана» ее пилотам Филипе Альбукерке и Филу Хэнсону не удалось – сильнейшими впервые в сезоне стали представители российской G-Drive Racing.

Ее бессменный лидер Роман Русинов выдал невероятный старт, разом прорвавшись с шестого места на первое.

«Готовясь к гонке в Портимане, я внимательно изучал видео Гран При Португалии Формулы 1, где всех впечатлил прорыв на старте Кими Райкконена, – цитирует Русинова пресс-служба. – Вдохновленный этим примером, я решил также действовать решительно – и это сработало». 

Правда, чуть позже небольшая ошибка лишила москвича первого места, но его партнеры по экипажу Миккель Йенсен и Ник де Врис довели дело до успешного завершения. 

Им не помешал даже выезд автомобиля безопасности, из-за которого пилоты красно-черного прототипа Aurus лишились 50-секундного лидерства и вынуждены были начинать все сначала. 

При этом осечки в предыдущих гонках не позволили G-Drive Racing получить прямую путевку на «24 часа Ле-Мана» – ее вручают лишь двум лучшим экипажам, а Русинов с партнерами впервые за пять лет опустились на третье место.

Вторыми в Портимане, уступив 35 секунд, стали гонщики Duqueine Team Константин Терещенко, Джонатан Хирши и Тристан Гомменди. Для 26-летнего россиянина этот подиум стал первым в ELMS, а чемпионат они с напарниками завершили на шестой позиции. 

ORECA 07 - Gibson №30 команды Duqueine Team: Тристан Гомменди, Джонатан Хирши, Константин Терещенко

ORECA 07 - Gibson №30 команды Duqueine Team: Тристан Гомменди, Джонатан Хирши, Константин Терещенко

Фото: ELMS

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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман
Этап Портиман
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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