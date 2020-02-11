Русинов и 40 соперников: опубликован список участников нового сезона ELMS

Организаторы европейского чемпионата по гонкам на выносливость ELMS опубликовали полный список участников нового сезона. В нем выступят 40 экипажей: 18 машин класса LMP2, 13 в LMP3 и девять машин в классе GTE.

В LMP2 ожидается повторение соперничества команд IDEC, которая в прошлом году выиграла титул, и российской G-Drive, экипаж которой возглавляет Роман Русинов. Кроме того, в LMP2 ожидается еще один российский участник – Константин Терещенко, который выступит за Duqueine Engineering.

Уникальным новый сезон сделает наличие полностью женского экипажа в LMP2. Его возглавит Кэтрин Легг, а ее напарницами будут Татьяна Кальдерон и София Флерш.

Сезон ELMS стартует с четырехчасовой гонки в Барселоне, которая пройдет 5 апреля.