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Европейский Ле-Ман / Новость

Русинов и 40 соперников: опубликован список участников нового сезона ELMS

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Русинов и 40 соперников: опубликован список участников нового сезона ELMS
Автор:
, Редактор
11 февр. 2020 г., 16:01

В новом сезоне европейского чемпионата гонок на выносливость примут участие двое русских пилотов и полностью женский экипаж.

Организаторы европейского чемпионата по гонкам на выносливость ELMS опубликовали полный список участников нового сезона. В нем выступят 40 экипажей: 18 машин класса LMP2, 13 в LMP3 и девять машин в классе GTE.

В LMP2 ожидается повторение соперничества команд IDEC, которая в прошлом году выиграла титул, и российской G-Drive, экипаж которой возглавляет Роман Русинов. Кроме того, в LMP2 ожидается еще один российский участник – Константин Терещенко, который выступит за Duqueine Engineering.

Уникальным новый сезон сделает наличие полностью женского экипажа в LMP2. Его возглавит Кэтрин Легг, а ее напарницами будут Татьяна Кальдерон и София Флерш.

Сезон ELMS стартует с четырехчасовой гонки в Барселоне, которая пройдет 5 апреля.

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Серия Европейский Ле-Ман
Автор Сергей Иванов

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