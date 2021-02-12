Кубица станет соперником Русинова в ELMS

Главной новостью стало объявление о выступлениях Роберта Кубицы за команду WRT. Резервный пилот Alfa Romeo F1 в январе стартовал в «24 часах Дайтоны» (на фото ниже) – и уже тогда говорил об интересе к соревнованиям на выносливость.

Поляк будет выступать на прототипе ORECA 07 топового класса LMP2 в составе команды WRT. Она хорошо знакома с гонками GT и долгое время сотрудничала с Audi, но никогда прежде не была представлена в категории спортпрототипов. Кто станет партнерами Кубицы по экипажу – пока неизвестно.

«Я очень рад объединить усилия с WRT на новом этапе моей карьеры, – цитирует Роберта пресс-служба. – Нам предстоит многое открыть общими усилиями в чемпионате с очень сильным составом участников.

Это будет мой первый сезонв марафонских гонках, где предстоит делить машину с другими гонщиками. Я познакомился с этим недавно в Дайтоне и теперь хочу поскорее начать работу с новой командой – на базе и на трассе.

Весь этот проект очень мотивирует меня, и я хочу искренне поблагодарить Винсана [Восса, главу WRT], который приложил серьезные усилия, чтобы все получилось».

ORECA 07 №20 команды High Class Racing: Деннис Андерсен, Андерс Фьордбах, Фердинанд Габсбург. Роберт Кубица Фото: Джейк Галстад / Motorsport Images

Всего в категории LMP2 заявлено 16 экипажей – в том числе два российской команды G-Drive Racing. Чемпионы ELMS 2016-18 годов впервые выставят на старт Европейской серии два экипажа. Из шести пилотов пока известны трое: Роман Русинов поедет на одной из машин Aurus, американец Джон Фальб с португальцем Руи Андраде – на другой.

Примечательно, что все участники предстоящего сезона сделали ставку на шасси производства ORECA – остальные производители не выдержали конкуренции с французами.

В зачете LMP3 будет 17 машин (пара Duqueine, остальные Ligier ), в GT – 10 (семь Ferrari, пара Porsche и один Aston Martin).

Сезон ELMS будет состоять из шести гонок, первая из которых должна пройти 18 апреля в Барселоне.