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Европейский Ле-Ман / Новость

Кубица станет соперником Русинова в ELMS

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Кубица станет соперником Русинова в ELMS
Автор:
Соавтор: Александр Кабановский, Ответственный редактор

Организаторы Европейской серии Ле-Ман опубликовали список участников предстоящего сезона – в нем 43 экипажа

Главной новостью стало объявление о выступлениях Роберта Кубицы за команду WRT. Резервный пилот Alfa Romeo F1 в январе стартовал в «24 часах Дайтоны» (на фото ниже) – и уже тогда говорил об интересе к соревнованиям на выносливость.

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Поляк будет выступать на прототипе ORECA 07 топового класса LMP2 в составе команды WRT. Она хорошо знакома с гонками GT и долгое время сотрудничала с Audi, но никогда прежде не была представлена в категории спортпрототипов. Кто станет партнерами Кубицы по экипажу – пока неизвестно. 

«Я очень рад объединить усилия с WRT на новом этапе моей карьеры, – цитирует Роберта пресс-служба. – Нам предстоит многое открыть общими усилиями в чемпионате с очень сильным составом участников.

Это будет мой первый сезонв марафонских гонках, где предстоит делить машину с другими гонщиками. Я познакомился с этим недавно в Дайтоне и теперь хочу поскорее начать работу с новой командой – на базе и на трассе. 

Весь этот проект очень мотивирует меня, и я хочу искренне поблагодарить Винсана [Восса, главу WRT], который приложил серьезные усилия, чтобы все получилось». 

ORECA 07 №20 команды High Class Racing: Деннис Андерсен, Андерс Фьордбах, Фердинанд Габсбург. Роберт Кубица

ORECA 07 №20 команды High Class Racing: Деннис Андерсен, Андерс Фьордбах, Фердинанд Габсбург. Роберт Кубица

Фото: Джейк Галстад / Motorsport Images

Всего в категории LMP2 заявлено 16 экипажей – в том числе два российской команды G-Drive Racing. Чемпионы ELMS 2016-18 годов впервые выставят на старт Европейской серии два экипажа. Из шести пилотов пока известны трое: Роман Русинов поедет на одной из машин Aurus, американец Джон Фальб с португальцем Руи Андраде – на другой. 

Примечательно, что все участники предстоящего сезона сделали ставку на шасси производства ORECA – остальные производители не выдержали конкуренции с французами. 

В зачете LMP3 будет 17 машин (пара Duqueine, остальные Ligier ), в GT – 10 (семь Ferrari, пара Porsche и один Aston Martin).

Сезон ELMS будет состоять из шести гонок, первая из которых должна пройти 18 апреля в Барселоне.

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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман
Пилоты Роберт Кубица , Роман Русинов
Команды G-Drive Racing , W Racing Team
Автор Джейми Кляйн

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