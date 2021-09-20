Кубица стал чемпионом ELMS после аварии Русинова

В преддверии «4 часов Спа» Кубица, Луи Делетраз и Йе Ифей лидировали в общем зачете, а их ближайшими преследователями были гонщики G-Drive Racing.

Однако после не самой удачной квалификации Роман Русинов стартовал только с седьмого места и в первом же повороте в его Aurus врезался сзади Салих Йолук.

Русинову удалось продолжить движение, но еще до конца круга он вынужден был окончательно покинуть гонку из-за повреждений машины.

Кубица же стартовал третьим, первый круг закончил вторым, а по ходу первой волны пит-стопов, когда в WRT решили не менять гонщика, вышел в лидеры.

После этого бросить вызов экипажу Роберта попробовали соперники из United Autosports, но Ифей обогнал на трассе Мануэля Мальдонадо, что и стало залогом будущей победы.

Третий успех в пяти гонках принес Кубице, Делетразу и Ифею титул чемпионов. Стоит отметить, что для их команды WRT нынешний сезон стал дебютным в гонках прототипов. Коллектив уже победил в Ле-Мане, а теперь стал сильнейшим и в ELMS.

Гонщикам G-Drive Racing теперь предстоит сражение за второе место на финальном этапе сезона в Портимане. После трех титулов подряд в 2016-18 годах российская команда третий сезон кряду не может стать сильнейшей.

Небольшой ложной меда для G-Drive в Спа стал результат второго экипажа: американо-анголезское трио в составе Густаво Менесеса, Джона Фальба и Руи Андраде стало вторым в подзачете LMP2 Pro-Am и продолжает лидировать в общем зачете этой категории.

Результаты «4 часов Спа»: