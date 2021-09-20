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Европейский Ле-Ман / Спа Отчет о гонке

Кубица стал чемпионом ELMS после аварии Русинова

Автор:
, Репортер, Индия

Гонка в Спа стала триумфальной для польского пилота и его напарников по команде WRT – они одержали третью победу в сезоне и досрочно завоевали титул.

Кубица стал чемпионом ELMS после аварии Русинова

В преддверии «4 часов  Спа» Кубица, Луи Делетраз и Йе Ифей лидировали в общем зачете, а их ближайшими преследователями были гонщики G-Drive Racing.

Однако после не самой удачной квалификации Роман Русинов стартовал только с седьмого места и в первом же повороте в его Aurus врезался сзади Салих Йолук.

 

Русинову удалось продолжить движение, но еще до конца круга он вынужден был окончательно покинуть гонку из-за повреждений машины. 

 

Кубица же стартовал третьим, первый круг закончил вторым, а по ходу первой волны пит-стопов, когда в WRT решили не менять гонщика, вышел в лидеры. 

После этого бросить вызов экипажу Роберта попробовали соперники из United Autosports, но Ифей обогнал на трассе Мануэля Мальдонадо, что и стало залогом будущей победы. 

Третий успех в пяти гонках принес Кубице, Делетразу и Ифею титул чемпионов. Стоит отметить, что для их команды WRT нынешний сезон стал дебютным в гонках прототипов. Коллектив уже победил в Ле-Мане, а теперь стал сильнейшим и в ELMS.

 

Гонщикам G-Drive Racing теперь предстоит сражение за второе место на финальном этапе сезона в Портимане. После трех титулов подряд в 2016-18 годах российская команда третий сезон кряду не может стать сильнейшей. 

Небольшой ложной меда для G-Drive в Спа стал результат второго экипажа: американо-анголезское трио в составе Густаво Менесеса, Джона Фальба и Руи Андраде стало вторым в подзачете LMP2 Pro-Am и продолжает лидировать в общем зачете этой категории. 

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Результаты «4 часов Спа»:

Позиция # Гонщик Машина Отрыв
1 41 Poland Роберт Кубица
Switzerland Луи Делетраз
China Ифэй Е 		Oreca 07  
2 30 France Тристан Гомменди
Austria Рене Биндер
Mexico Мемо Рохас 		Oreca 07 5.318
3 65 France Жюльен Каналь
United Kingdom Уилл Стивенс
Australia Джеймс Аллен 		Oreca 07 19.544
4 37 Switzerland Александр Куани
France Николя Ляпьер
France Шарль Милези 		Oreca 07 23.198
5 32 Netherlands Йоб ван Эйтерт
Nico Jamin
Venezuela Мануэль Мальдонадо 		Oreca 07 26.236
6 28 France Поль Лафарг
France Поль-Лу Шатен
France Патрик Пиле 		Oreca 07 1'07.468
7 25 United States Джон Фальб
Portugal Руи Андраде
United States Густаво Менесес 		Aurus 01 1'24.134
8 22 United Kingdom Фил Хэнсон
South Africa Джонатан Абердин
United Kingdom Том Гэмбл Gamble 		Oreca 07 1'33.014
9 35 Italy Франческо Драконе
Italy Серджио Кампана
Germany Маркус Поммер 		Oreca 07 1 Lap
10 29 France Матье Лайе
Jean-Baptiste Lahaye		 Oreca 07 1 Lap
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