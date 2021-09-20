Кубица стал чемпионом ELMS после аварии Русинова
Гонка в Спа стала триумфальной для польского пилота и его напарников по команде WRT – они одержали третью победу в сезоне и досрочно завоевали титул.
В преддверии «4 часов Спа» Кубица, Луи Делетраз и Йе Ифей лидировали в общем зачете, а их ближайшими преследователями были гонщики G-Drive Racing.
Однако после не самой удачной квалификации Роман Русинов стартовал только с седьмого места и в первом же повороте в его Aurus врезался сзади Салих Йолук.
Русинову удалось продолжить движение, но еще до конца круга он вынужден был окончательно покинуть гонку из-за повреждений машины.
Кубица же стартовал третьим, первый круг закончил вторым, а по ходу первой волны пит-стопов, когда в WRT решили не менять гонщика, вышел в лидеры.
После этого бросить вызов экипажу Роберта попробовали соперники из United Autosports, но Ифей обогнал на трассе Мануэля Мальдонадо, что и стало залогом будущей победы.
Третий успех в пяти гонках принес Кубице, Делетразу и Ифею титул чемпионов. Стоит отметить, что для их команды WRT нынешний сезон стал дебютным в гонках прототипов. Коллектив уже победил в Ле-Мане, а теперь стал сильнейшим и в ELMS.
Гонщикам G-Drive Racing теперь предстоит сражение за второе место на финальном этапе сезона в Портимане. После трех титулов подряд в 2016-18 годах российская команда третий сезон кряду не может стать сильнейшей.
Небольшой ложной меда для G-Drive в Спа стал результат второго экипажа: американо-анголезское трио в составе Густаво Менесеса, Джона Фальба и Руи Андраде стало вторым в подзачете LMP2 Pro-Am и продолжает лидировать в общем зачете этой категории.
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Результаты «4 часов Спа»:
|Позиция
|#
|Гонщик
|Машина
|Отрыв
|1
|41
| Роберт Кубица
Луи Делетраз
Ифэй Е
|Oreca 07
|2
|30
| Тристан Гомменди
Рене Биндер
Мемо Рохас
|Oreca 07
|5.318
|3
|65
| Жюльен Каналь
Уилл Стивенс
Джеймс Аллен
|Oreca 07
|19.544
|4
|37
| Александр Куани
Николя Ляпьер
Шарль Милези
|Oreca 07
|23.198
|5
|32
| Йоб ван Эйтерт
Nico Jamin
Мануэль Мальдонадо
|Oreca 07
|26.236
|6
|28
| Поль Лафарг
Поль-Лу Шатен
Патрик Пиле
|Oreca 07
|1'07.468
|7
|25
| Джон Фальб
Руи Андраде
Густаво Менесес
|Aurus 01
|1'24.134
|8
|22
| Фил Хэнсон
Джонатан Абердин
Том Гэмбл Gamble
|Oreca 07
|1'33.014
|9
|35
| Франческо Драконе
Серджио Кампана
Маркус Поммер
|Oreca 07
|1 Lap
|10
|29
| Матье Лайе
Jean-Baptiste Lahaye
|Oreca 07
|1 Lap
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