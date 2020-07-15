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Гонщица женского экипажа «24 часов Ле-Мана» сломала ногу и запястье

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Гонщица женского экипажа «24 часов Ле-Мана» сломала ногу и запястье
Автор:
, журналист (Global)
15 июл. 2020 г., 13:12

Кэтрин Легг получила множественные переломы на тестах в Ле-Кастелле. Спортсменку на вертолете доставили в местную больницу

Гонщица Кэтрин Легг сломала левую ногу и правое запястье в аварии на автодроме «Поль Рикар». 40-летняя британка принимала участие в испытательных заездах в команде Richard Mille Racing. В этом коллективе Легг должна была стартовать в «24 часах Ле-Мана» в составе полностью женского экипажа. Теперь участие Кэтрин в суточном марафоне оказалось под вопросом.

Сразу после аварии Легг вертолетом доставили в больницу в Тулоне. Все время после аварии, включая процесс извлечения из поврежденного автомобиля, спортсменка провела в сознании. Представители чемпионата ELMS, который организовал тесты, сообщили, что травмы не угрожают жизни Кэтрин Легг.

Прежде британская гонщица выступала DTM, ChampCar и IndyCar. С 2014 года спортсменка на постоянной основе участвует в американском первенстве IMSA для споркаров. За это время Легг выиграла четыре гонки в классе GTD.

В 2020-м Кэтрин получила бюджет на участие в «24 часах Ле-Мана» от программы FIA по поддержке женщин в автоспорте. Вместе с Легг эта программа выбрала Татьяну Кальдерон и Софию Флёрш для участия в суточной гонке в категории LMP2. 

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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман , 24 часа Ле-Мана , IMSA
Местонахождение Ле-Кастелле
Пилоты Кэтрин Легг
Команды Richard Mille Racing
Автор Гэри Уоткинс

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