G-Drive Racing проиграла чемпионат ELMS в последней гонке сезона

Команда IDEC стала обладателем чемпионского титула в Европейской серии Ле-Ман, опередив российских соперников из G-Drive Racing в финальной четырехчасовой гонке в Портимане. Экипаж в составе Поля Лафарга, Поля-Лупа Шатена и Мемо Рохаса стал победителем этапа и обладателем титула.

Перед стартом гонки российская команды лидировала с отрывом в 13 очков. Чтобы гарантировать себе победу в чемпионате, экипажу в составе Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта было достаточно финишировать не ниже третьего места.

Гонку остановили на час после грандиозного завала на старте с участием семи машин. Двух пилотов доставили в госпиталь, они вне опасности.

После этого пилоты G-Drive racing контролировали ход борьбы – они уступали соперникам, но не так много, чтобы упустить титул. Однако за час до финиша Ван Эйтерт предпринял атаку на пилота IDEC Мемо Рохаса. Маневр оказался неподготовленным, в итоге машину мексиканца развернуло, но он сумел продолжить гонку. А экипаж G-Drive наказали проездом через пит-лейн.

После того как уже Жан-Эрик Вернь, сменивший Ван Эйтерта, отбыл наказание, он вернулся в гонку на восьмой позиции. Ему не повезло – совершить проезд через боксы пришлось вскоре после того, как трассу покинул автомобиль безопасности и соперники двигались достаточно плотной группой.

Вернь за 34 минуты до финиша не сумел провести ни одного обгона, хотя поднялся на шестое место после пит-стопов соперников. Но и этого было достаточно при втором месте IDEC. Однако Поль-Луп Шатен, сменивший Рохаса за рулем ORECA, обошел соперников и победил в гонке с отрывом всего в полсекунды. В итоге G-Drive Racing проиграла титул с отрывом всего в четыре очка.

Экипаж еще одного россиянина Константина Терещенко в какой-то момент лидировал в гонке, но рискованная тактика не позволила москвичу финишировать выше восьмого места.

Гонка в Портимане транслировалась в прямом эфире «Моторспорт ТВ». Пересмотреть ее можно на сайте ru.motorsport.tv

Результаты гонки: