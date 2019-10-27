G-Drive Racing проиграла чемпионат ELMS в последней гонке сезона
Для победы экипажу российской команды было достаточно финишировать на третьем месте. Они получили ненужный штраф и приехали к финишу шестыми.
Команда IDEC стала обладателем чемпионского титула в Европейской серии Ле-Ман, опередив российских соперников из G-Drive Racing в финальной четырехчасовой гонке в Портимане. Экипаж в составе Поля Лафарга, Поля-Лупа Шатена и Мемо Рохаса стал победителем этапа и обладателем титула.
Перед стартом гонки российская команды лидировала с отрывом в 13 очков. Чтобы гарантировать себе победу в чемпионате, экипажу в составе Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта было достаточно финишировать не ниже третьего места.
Гонку остановили на час после грандиозного завала на старте с участием семи машин. Двух пилотов доставили в госпиталь, они вне опасности.
После этого пилоты G-Drive racing контролировали ход борьбы – они уступали соперникам, но не так много, чтобы упустить титул. Однако за час до финиша Ван Эйтерт предпринял атаку на пилота IDEC Мемо Рохаса. Маневр оказался неподготовленным, в итоге машину мексиканца развернуло, но он сумел продолжить гонку. А экипаж G-Drive наказали проездом через пит-лейн.
После того как уже Жан-Эрик Вернь, сменивший Ван Эйтерта, отбыл наказание, он вернулся в гонку на восьмой позиции. Ему не повезло – совершить проезд через боксы пришлось вскоре после того, как трассу покинул автомобиль безопасности и соперники двигались достаточно плотной группой.
Вернь за 34 минуты до финиша не сумел провести ни одного обгона, хотя поднялся на шестое место после пит-стопов соперников. Но и этого было достаточно при втором месте IDEC. Однако Поль-Луп Шатен, сменивший Рохаса за рулем ORECA, обошел соперников и победил в гонке с отрывом всего в полсекунды. В итоге G-Drive Racing проиграла титул с отрывом всего в четыре очка.
Экипаж еще одного россиянина Константина Терещенко в какой-то момент лидировал в гонке, но рискованная тактика не позволила москвичу финишировать выше восьмого места.
Гонка в Портимане транслировалась в прямом эфире «Моторспорт ТВ». Пересмотреть ее можно на сайте ru.motorsport.tv
Читайте также:
Результаты гонки:
|Позиция
|Пилот
|Машина
|Время
|Отставание
|Пит-стопы
|1
| Поль Лафарг
Поль-Луп Шатен
Мемо Рохас
|Oreca 07
|4:00'33.138
|4
|2
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
|Oreca 07
|4:00'33.634
|00.496
|4
|3
| Тристан Гомменди
Александр Кугно
Джонатан Хирши
|Oreca 07
|4:00'41.124
|07.986
|5
|4
| Райан Каллен
Алекс Брандл
Уилл Оуэн
|Oreca 07
|4:00'41.758
|08.620
|4
|5
| Джон Фальб
Оливье Пла
Андреа Пиццитола
|Oreca 07
|4:01'14.714
|41.576
|5
|6
| Роман Русинов
Жан-Эрик Вернь
Йоб ван Эйтерт
|Aurus 01
|4:01'18.261
|45.123
|5
|7
| Рене Биндер
Уилл Стивенс
Жюльен Каналь
|Oreca 07
|4:01'18.571
|45.433
|4
|8
| Тимотэ Бурэ
Константин Терещенко
|Ligier JSP217
|4:01'28.787
|55.649
|4
|9
| Хенрик Хедман
Бенджамин Хенли
Джеймс Аллен
|Oreca 07
|4:01'19.439
|1 Lap
|4
|10
| Франческо Драконе
Серджио Кампана
|Oreca 07
|4:01'49.623
|1 Lap
|4
|Полные результаты
Предыдущая новость
G-Drive Racing выиграла ночную гонку ELMS в Барселоне с преимуществом в круг
Следующая новость
G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман
Об этой статье
|Серия
|Европейский Ле-Ман
|Автор
|Джейк Боксалл-Легг
G-Drive Racing проиграла чемпионат ELMS в последней гонке сезона
Европейский Ле-Ман Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта