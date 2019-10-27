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Европейский Ле-Ман / Отчет о гонке

G-Drive Racing проиграла чемпионат ELMS в последней гонке сезона

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G-Drive Racing проиграла чемпионат ELMS в последней гонке сезона
Автор:
27 окт. 2019 г., 18:04

Для победы экипажу российской команды было достаточно финишировать на третьем месте. Они получили ненужный штраф и приехали к финишу шестыми.

Команда IDEC стала обладателем чемпионского титула в Европейской серии Ле-Ман, опередив российских соперников из G-Drive Racing в финальной четырехчасовой гонке в Портимане. Экипаж в составе Поля Лафарга, Поля-Лупа Шатена и Мемо Рохаса стал победителем этапа и обладателем титула.

Перед стартом гонки российская команды лидировала с отрывом в 13 очков. Чтобы гарантировать себе победу в чемпионате, экипажу в составе Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта было достаточно финишировать не ниже третьего места.

Гонку остановили на час после грандиозного завала на старте с участием семи машин. Двух пилотов доставили в госпиталь, они вне опасности. 

 
 

После этого пилоты G-Drive racing контролировали ход борьбы – они уступали соперникам, но не так много, чтобы упустить титул. Однако за час до финиша Ван Эйтерт предпринял атаку на пилота IDEC Мемо Рохаса. Маневр оказался неподготовленным, в итоге машину мексиканца развернуло, но он сумел продолжить гонку. А экипаж G-Drive наказали проездом через пит-лейн.

 

После того как уже Жан-Эрик Вернь, сменивший Ван Эйтерта, отбыл наказание, он вернулся в гонку на восьмой позиции. Ему не повезло – совершить проезд через боксы пришлось вскоре после того, как трассу покинул автомобиль безопасности и соперники двигались достаточно плотной группой.

Вернь за 34 минуты до финиша не сумел провести ни одного обгона, хотя поднялся на шестое место после пит-стопов соперников. Но и этого было достаточно при втором месте IDEC. Однако Поль-Луп Шатен, сменивший Рохаса за рулем ORECA, обошел соперников и победил в гонке с отрывом всего в полсекунды. В итоге G-Drive Racing проиграла титул с отрывом всего в четыре очка.

Экипаж еще одного россиянина Константина Терещенко в какой-то момент лидировал в гонке, но рискованная тактика не позволила москвичу финишировать выше восьмого места.

Гонка в Портимане транслировалась в прямом эфире «Моторспорт ТВ». Пересмотреть ее можно на сайте ru.motorsport.tv

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Результаты гонки:

Позиция Пилот Машина Время Отставание Пит-стопы
1 France Поль Лафарг
France Поль-Луп Шатен
Mexico Мемо Рохас 		Oreca 07 4:00'33.138   4
2 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк 		Oreca 07 4:00'33.634 00.496 4
3 France Тристан Гомменди
France Александр Кугно
Switzerland Джонатан Хирши 		Oreca 07 4:00'41.124 07.986 5
4 Ireland Райан Каллен
United Kingdom Алекс Брандл
United States Уилл Оуэн 		Oreca 07 4:00'41.758 08.620 4
5 United States Джон Фальб
France Оливье Пла
France Андреа Пиццитола 		Oreca 07 4:01'14.714 41.576 5
6 Russian Federation Роман Русинов
France Жан-Эрик Вернь
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		Aurus 01 4:01'18.261 45.123 5
7 Austria Рене Биндер
United Kingdom Уилл Стивенс
France Жюльен Каналь 		Oreca 07 4:01'18.571 45.433 4
8 France Тимотэ Бурэ
Russian Federation Константин Терещенко 		Ligier JSP217 4:01'28.787 55.649 4
9 Sweden Хенрик Хедман
United Kingdom Бенджамин Хенли
Australia Джеймс Аллен 		Oreca 07 4:01'19.439 1 Lap 4
10 Italy Франческо Драконе
Italy Серджио Кампана 		Oreca 07 4:01'49.623 1 Lap 4
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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман
Автор Джейк Боксалл-Легг

Европейский Ле-Ман Следующая сессия

Портиман

Портиман

25 окт. - 27 окт.

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