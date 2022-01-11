G-Drive Racing останется в ELMS, но без россиян в экипаже

С прошлого года организаторы ELMS ввели в топовой категории LMP2 зачет Pro-Am, где в состав экипажа обязательно входит один гонщик «бронзового» статуса – обычно это джентльмен-драйвер, редко способный угнаться за своими коллегами-профессионалами.

Сильнейшей в этой категории по итогам сезона-2021 стала российская команда G-Drive Racing, за которую постоянно выступали американец Джон Фальб и Руи Андраде из Анголы, а еще одно место в экипаже на отдельных этапах занимали три разных пилота.

В первые дни 2022 года команда объявила, что сохранил программу Pro-Am в ELMS. Выступления за G-Drive Racing продолжит Фальб, компанию которому составят два молодых австралийца, Джеймс Аллен и Алекс Перони.

25-летний Аллен уже выступал за российскую команду в ELMS в 2018 году. Его возвращение в состав состоится уже в этом месяце на марафоне «24 часа Дайтоны», который пройдет в последние выходные января.

Перони, более всего известному своей зрелищной аварией на этапе Формулы 3 в Монце, предстоит дебютировать в гонках на выносливость.

«Предстоящий сезон – юбилейный, десятый для G-Drive Racing – будет самым насыщенным в истории нашей команды, – цитирует пресс-служба руководителя коллектива Романа Русинова, который окончательно свернул собственные выступления. – Помимо участия в суточном марафоне в Дайтоне и чемпионате мира FIA WEC, мы продолжим выступления в Европейской серии Ле-Ман, где трижды выигрывали титул в классе LMP2, а в прошлом году одержали итоговую победу в Кубке Pro-Am.

Цель экипажа № 25 в предстоящем первенстве – подтвердить звание сильнейшего в этом зачете. Состав пилотов, считаю, очень сбалансированный – в нем и хорошо знакомые нам Джон Фальб и Джеймс Аллен, у которых уже солидный опыт в марафонских гонках, и перспективный Алекс Перони, который, уверен, способен удивить многих в своем дебютном сезоне за рулем прототипа».

Календарь ELMS на 2022 год включает шесть этапов, первый из которых состоится в середине апреля в Ле-Кастелле.