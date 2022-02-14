Флерш перешла в G-Drive. Год назад она столкнулась с их машиной

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Немецкая гонщица София Флерш проведет сезон 2022 года в составе российской команды G-Drive в чемпионате ELMS. Она выступит на прототипе LMP2 в одном экипаже с Романом Русиновым. Имя третьего гонщика пока не объявлено.

В прошлом году Флерш выступала в чемпионате по гонкам на выносливость WEC за команду Richard Mille Racing Team. Тогда весь экипаж этой команды состоял из женщин, но в 2022 году гонщиц заменили на мужчин, включая действующего чемпиона мира по ралли Себастьена Ожье.

При этом Флерш была в праве обижаться на G-Drive: в прошлом году в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» именно она была за рулем прототипа Richard Mille Racing Team, когда ее выбил из гонки автомобиль G-Drive под управлением Франко Колапинто.

В случае, если G-Drive договорится о выступлении в «Ле-Мане» в 2022 году с двумя экипажами, то вторым будет именно коллектив из Флерш и Русинова. Издание Motosport Magazine предполагает, что третьим участником на одну эту гонку может стать чемпион мира Формулы Е Ник де Врис, у которого уже есть опыт выступления за G-Drive.

Также сегодня было объявлено, что в WEC за G-Drive в новом сезоне выступит Даниил Квят. Он точно примет участие в «24 часах Ле-Мана».