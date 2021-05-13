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Европейский Ле-Ман Новости

Фиттипальди ушел из команды G-Drive Racing после первой же гонки

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Бразильский пилот не примет участия в продолжении сезона ELMS, его заменит Роберто Мери

Фиттипальди ушел из команды G-Drive Racing после первой же гонки

Объявление о замене гонщика прозвучало в преддверии второго этапа Европейской серии Ле-Ман, который пройдет в ближайший уик-энд в Шпильберге. 

Ранее стало известно, что Пьетро Фиттипальди не сможет выступить за российскую команду в «24 часах Ле-Мана», так как этот марафон совпадает по дате с этапом IndyCar, где также стартует внук двукратного чемпиона Ф1 Эмерсона Фитипальди, заменяя Ромена Грожана на овалах.

«К сожалению, я не смогу продолжать гоняться за G-Drive Racing из-за конфликта дат, – объяснил Пьетро. – Все началось с переноса "24 часов Ле-Мана", а постоянные перестановки в календаре в сочетании с карантинными органичениями на передвижения сделали сложным продолжение моего участия в ELMS.

Я расстроен, что не смогу продолжать, так как [на первом этапе] в Барселоне мы финишировали вторыми в своем классе, и я уверен, что это далеко не предел. Было очень здорово работать с Джоном [Фальбом] и Руи [Андраде] – посмотрим, что принесет будущее, но я хотел бы получить новую возможность посотрудничать с ними и командой». 

В Шпильберге место Фиттипальди за рулем прототипа Aurus 01 займет Роберто Мери, который уже выступал вместо Пьетро, также уехавшего в IndyCar, на недавнем этапе WEC в Спа.  

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Aurus 01 - Gibson №25 команды G-Drive Racing: Джон Фальб, Руи Андраде, Роберто Мери

Фото: JEP / Motorsport Images

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«Слишком просто». Кубица выиграл первую же гонку в ELMS

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«Слишком просто». Кубица выиграл первую же гонку в ELMS
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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман
Пилоты Пьетро Фиттипальди
Команды G-Drive Racing
Автор Джейми Кляйн

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