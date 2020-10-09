Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Этап в процессе . . .
Отчет о последней сессии Свежие результаты
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
13 Часов
:
40 Минут
:
07 Секунд
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Европейский Ле-Ман / Новость

ELMS представила календарь на 2021 год

Поделились
Комментарии
ELMS представила календарь на 2021 год
Автор:

Участники Европейской серии Ле-Ман проведут в будущем году шесть этапов

По сравнению с последним «докризисным» календарем 2019 года произошло всего одно изменение – вместо Сильверстоуна участники отправятся в Шпильберг. 

Прежде ELMS проводила британский уик-энд совместно с WEC, но чемпионат мира в 2021-м не приедет на эту трассу, а проводить отдельный уик-энд европейской серии невыгодно с финансовой точки зрения. 

Сезон стартует в апреле в Барселоне и финиширует в октябре в Портимане. 4-часовые гонки будут проходить по одной в месяц с паузой на июнь для «24 часов Ле-Мана».

В 2016-18 годах чемпионом Европейской серии Ле-Ман становилась российская команда G-Drive Racing. В этом сезоне после трех гонок из пяти Роман Русинов с напарниками занимают третью строчку в общем зачете.

Календарь ELMS на 2021 год

Дата

Трасса

12-13 апреля

Spain тесты в Барселоне

17-18 апреля

Spain Барселона

15-16 мая

Austria Шпильберг

10-11 июля

Italy Монца

28-29 августа

France «Поль Рикар»

18-19 сентября

Belgium «Спа-Франкоршам»

23-24 октября

Portugal Портиман
У соперника Русинова нашли коронавирус

Предыдущая новость

У соперника Русинова нашли коронавирус
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман
Автор Джейми Кляйн

Самое читаемое Сегодня

Первую тренировку на «Нюрбургринге» отменили
Формула 1 Формула 1 / Новость

Первую тренировку на «Нюрбургринге» отменили

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Гран При Айфеля: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Айфеля: пять вопросов перед гонкой

Феттель оказался совладельцем Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель оказался совладельцем Aston Martin

Технический брифинг: новые дефлекторы Ferrari SF1000 для Айфельского Гран При
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический брифинг: новые дефлекторы Ferrari SF1000 для Айфельского Гран При

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

Старт тренировок Гран При Айфеля отложили из-за тумана
Формула 1 Формула 1 / Новость

Старт тренировок Гран При Айфеля отложили из-за тумана

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Самое важное:

ELMS представила календарь на 2021 год
ELMS Европейский Ле-Ман / Новость

ELMS представила календарь на 2021 год

У соперника Русинова нашли коронавирус
ELMS Европейский Ле-Ман / Новость

У соперника Русинова нашли коронавирус

Травмированную участницу Ле-Мана выписали из больницы
ELMS Европейский Ле-Ман / Новость

Травмированную участницу Ле-Мана выписали из больницы

Гонщица женского экипажа «24 часов Ле-Мана» сломала ногу и запястье
ELMS Европейский Ле-Ман / Новость

Гонщица женского экипажа «24 часов Ле-Мана» сломала ногу и запястье

Самое читаемое

1
Формула 1

Первую тренировку на «Нюрбургринге» отменили

13мин
2
Формула 1

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

3
Формула 1

Гран При Айфеля: пять вопросов перед гонкой

4
Формула 1

Феттель оказался совладельцем Aston Martin

5
Формула 1

Технический брифинг: новые дефлекторы Ferrari SF1000 для Айфельского Гран При

Самое важное:

ELMS представила календарь на 2021 год
ELMS

ELMS представила календарь на 2021 год

У соперника Русинова нашли коронавирус
ELMS

У соперника Русинова нашли коронавирус

Травмированную участницу Ле-Мана выписали из больницы
ELMS

Травмированную участницу Ле-Мана выписали из больницы

Гонщица женского экипажа «24 часов Ле-Мана» сломала ногу и запястье
ELMS

Гонщица женского экипажа «24 часов Ле-Мана» сломала ногу и запястье

Де Врис стал пилотом G-Drive Racing в ELMS
ELMS

Де Врис стал пилотом G-Drive Racing в ELMS

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.