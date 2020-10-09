ELMS представила календарь на 2021 год
Участники Европейской серии Ле-Ман проведут в будущем году шесть этапов
По сравнению с последним «докризисным» календарем 2019 года произошло всего одно изменение – вместо Сильверстоуна участники отправятся в Шпильберг.
Прежде ELMS проводила британский уик-энд совместно с WEC, но чемпионат мира в 2021-м не приедет на эту трассу, а проводить отдельный уик-энд европейской серии невыгодно с финансовой точки зрения.
Сезон стартует в апреле в Барселоне и финиширует в октябре в Портимане. 4-часовые гонки будут проходить по одной в месяц с паузой на июнь для «24 часов Ле-Мана».
В 2016-18 годах чемпионом Европейской серии Ле-Ман становилась российская команда G-Drive Racing. В этом сезоне после трех гонок из пяти Роман Русинов с напарниками занимают третью строчку в общем зачете.
Календарь ELMS на 2021 год
|
Дата
|
Трасса
|
12-13 апреля
|
тесты в Барселоне
|
17-18 апреля
|
Барселона
|
15-16 мая
|
Шпильберг
|
10-11 июля
|
Монца
|
28-29 августа
|
«Поль Рикар»
|
18-19 сентября
|
«Спа-Франкоршам»
|
23-24 октября
|
Портиман
Об этой статье
|Серия
|Европейский Ле-Ман
|Автор
|Джейми Кляйн