ELMS представила календарь на 2021 год

По сравнению с последним «докризисным» календарем 2019 года произошло всего одно изменение – вместо Сильверстоуна участники отправятся в Шпильберг.

Прежде ELMS проводила британский уик-энд совместно с WEC, но чемпионат мира в 2021-м не приедет на эту трассу, а проводить отдельный уик-энд европейской серии невыгодно с финансовой точки зрения.

Сезон стартует в апреле в Барселоне и финиширует в октябре в Портимане. 4-часовые гонки будут проходить по одной в месяц с паузой на июнь для «24 часов Ле-Мана».

В 2016-18 годах чемпионом Европейской серии Ле-Ман становилась российская команда G-Drive Racing. В этом сезоне после трех гонок из пяти Роман Русинов с напарниками занимают третью строчку в общем зачете.

Календарь ELMS на 2021 год