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Европейский Ле-Ман / Новость

Де Врис стал пилотом G-Drive Racing в ELMS

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Де Врис стал пилотом G-Drive Racing в ELMS
Автор:
, Ответственный редактор
30 июн. 2020 г., 13:59

Российская команда объявила свой состав на предстоящий сезон Европейской серии Ле-Ман. В гонке «24 часа Ле-Мана» ее дополнительно усилит Жан-Эрик Вернь

Трехкратные чемпионы ELMS остались верны своей традиции и к новому сезону вновь обновили состав. Свое место предсказуемо сохранил лишь спортивный директор G-Drive Racing Роман Русинов. Вместе с ним за рулем прототипа Aurus поедут Ник де Врис и Миккель Йенсен.

Де Врис, чемпион Формулы 2 и гонщик Mercedes в Формуле Е, уже имеет опыт марафонских соревнований. 25-летний голландец выступит во всех этапах Европейской серии. Его ровесник, датчанин Йенсен, в 2019-м выиграл титул в зачете LMP3, он имеет столь нужный команде «серебряный» статус.

В гонке «24 часа Ле-Мана» к Русинову и Йенсену присоединится Жан-Эрик Вернь, выступавший за команду два последних года. 

«К выбору пилотов наша команда всегда подходит со всей тщательностью, – приводит слова Русинова пресс-служба. – Еще до пандемии мы провели несколько серий тестов, на которых рассматривали разных гонщиков. У нас было много кандидатов на место в экипаже, но после сравнительных испытаний мы остановили выбор на Миккеле Йенсене – среди всех пилотов он оказался не только самым быстрым, но и самым стабильным.

Что касается Ника де Вриса, то это один из самых талантливых пилотов нового поколения. Он добился больших успехов в молодежных формульных сериях, был участником юниорской программы команды Формулы 1 McLaren и при этом уже имеет опыт выступлений в гонках на выносливость. Ник обладает впечатляющей природной скоростью, а также демонстрирует постоянный прогресс. Он, несомненно, усилит наш экипаж в Европейской серии Ле-Ман.

И, конечно, мы рады продолжить сотрудничество с Жан-Эриком Вернем, который по праву считается одним из сильнейших пилотов планеты. За предыдущие два года Жан-Эрик проявил себя в составе нашей команды наилучшим образом и вместе с ним мы имеем отличные шансы на успех в главной гонке года – марафоне «24 часа Ле-Мана»».

Несмотря на множество попыток, G-Drive Racing пока так и не удалось победить на кольцк Сартэ.

Новый сезон ELMS откроется 19 июля в Ле-Кастелле и будет включать пять этапов, а суточный марафон в Ле-Мане в этом году перенесен на вторую половину сентября.

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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман , 24 часа Ле-Мана
Пилоты Роман Русинов , Жан-Эрик Вернь , Ник де Врис , Миккель Мак
Автор Александр Кабановский

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