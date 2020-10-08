У соперника Русинова нашли коронавирус

Француз из команды IDEC Sport, ставший вместе с напарниками чемпионом Европейской серии Ле-Ман в прошлом году, оказался носителем COVID-19. Это показал рутинный тест, который гонщик сдал перед поездкой в Италию. Диагноз уже является окончательным, так как результат второй пробы тоже оказался положительным.

Шатен не выступит в Монце, он помещен на карантин в собственном доме. Команда обещала объявить, кто его заменит, в самое ближайшее время, хотя правила разрешают экипажи из двух пилотов.

В IDEC выразили надежду, что ее гонщик вернется в строй на финальном этапе ELMS, который пройдет в Портимане 1 ноября.

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Oreca 07 - Gibson №28 команды IDEC Sport: Поль Лафарг, Поль-Лу Шатен, Ричард Бредли Фото: Пол Фостер

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