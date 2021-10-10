Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / 300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM
DTM / Норисринг Отчет об этапе

Юниор Red Bull упустил титул в DTM

Обладателем титула неожиданно стал Максимилиан Гётц

Юниор Red Bull упустил титул в DTM

Финальная гонка чемпионата DTM на "Норисринге" принесла неожиданный чемпионский титул Максимилиану Гётцу. До старта он занимал только третье место в зачете пилотов с минимальными шансами на титул, но смог воспользоваться проблемами у лидеров.

Еще с утра казалось, что чемпионский титул практически обеспечен юниору Red Bull Лайаму Лоусону. Он приехал на "Норисринг", опережая ближайшего преследователя Кельвина ван дер Линде на 11 очков. Лоусон выиграл квалификацию первой гонки и финишировал в ней вторым, при том, что ван дер Линде стал только третьим, а вот победа досталась как раз Гётцу. 

После того, как Лоусон взял и второй поул, его преимущество над соперниками выросло до 21 над ван дер Линде и 22 очков над Гётцем, что почти гарантировало ему титул. 

Воскресная гонка началась со столкновения лидеров чемпионата. Кельвин ван дер Линде, проиграв старт не только Лайаму Лоусону, но и Нику Кесседи, срезал во втором повороте и вылетев обратно на трассу буквально вынес обеих соперников. Они смогли вернуться в гонку, но пропустив всех остальных пилотов.

Ник Кессиди, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Кельвин ван дер Линде, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3

Ник Кессиди, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Кельвин ван дер Линде, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3

Фото: Alexander Trienitz

Позднее судьи наказали ван дер Линде проездом через пит-лейн, однако даже без этого он не смог бы стать чемпионом. Во-первых, южноафриканец пропустил вперед двух гонщиков на Mercedes и боролся за четвертое место. В этот момент у ван дер Линде лопнула левая задняя шина, и он отправился в боксы, откуда вернулся в самом конце.

Тем временем Гётц вышел в лидеры и финишировал первым. Он стал чемпионом с преимуществом над Лоусоном всего в три очка.

Напарник Лоусона по команде AF Corse Алекс Элбон на последний этап не приехал из-за занятости на Гран При Турции. Его место занял как раз Кессиди. Это не помешало команде, выступающей на машинах Ferrari, стать сильнейшей в чемпионате. Победителем в зачете конструкторов досрочно стал Mercedes, во многом благодаря наибольшему числу их машин в этом сезоне.

Позиция Гонщик Машина Время
1 Germany Максимилиан Гётц Mercedes-AMG GT3 Evo 56'29.301
2 Austria Лукас Ауэр Mercedes-AMG GT3 Evo 56'30.170
3 Germany Максимилиан Бук Mercedes-AMG GT3 Evo 56'34.640
4 Germany Майк Роккенфеллер Audi R8 LMS Evo 56'35.696
5 Spain Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG GT3 Evo 56'38.611
6 India Арджун Майни Mercedes-AMG GT3 Evo 56'41.313
7 Germany Марко Виттман BMW M6 GT3 56'45.233
8 France Винсан Абриль Mercedes-AMG GT3 Evo 56'47.112
9 Germany София Флёрш Audi R8 LMS Evo 56'51.958
10 United Kingdom Филип Эллис Mercedes-AMG GT3 Evo 56'54.001
11 Germany Тимо Глок BMW M6 GT3 56'54.275
12 Brazil Лукас ди Грасси Audi R8 LMS Evo 57'11.093
13 New Zealand Ник Кэссиди Ferrari 488 GT3 Evo 2020 56'28.443
14 Dev Gore Audi R8 LMS Evo 56'41.086
15 Switzerland Нико Мюллер Audi R8 LMS Evo 56'42.646
16 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M6 GT3 56'52.825
17 South Africa Кельвин ван дер Линде Audi R8 LMS Evo 57'16.696
18 New Zealand Лайам Лоусон Ferrari 488 GT3 Evo 2020 55'19.350
19 United Kingdom Эски Хоки Lamborghini Huracán GT3 Evo 27'41.322
20 Esteban Muth BMW M6 GT3 1'34.310
Полные результаты

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM

Предыдущая новость

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона

5 мин
2
Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

19 ч
3
Формула 1

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной

2 ч
4
Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

21 ч
5
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

1 дн
Самое важное:
Юниор Red Bull упустил титул в DTM
DTM

Юниор Red Bull упустил титул в DTM

57мин
300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM
DTM

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM

9 окт. 2021 г.
Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM
DTM

Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM

3 окт. 2021 г.
«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM
Формула 1

«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM

21 сент. 2021 г.
Эксклюзив: интервью с Элбоном о DTM и возвращении в Формулу 1
Формула 1

Эксклюзив: интервью с Элбоном о DTM и возвращении в Формулу 1

21 сент. 2021 г.
Последние видео
DTM 2020: лучшие моменты второй гонки в Золдере II 01:24
DTM
3 нояб. 2020 г.

DTM 2020: лучшие моменты второй гонки в Золдере II

DTM на «Лаузитцринге»: ключевые моменты первой гонки 02:46
DTM
16 авг. 2020 г.

DTM на «Лаузитцринге»: ключевые моменты первой гонки

DTM в Спа. Самые интересные эпизоды второй гонки 02:55
DTM
2 авг. 2020 г.

DTM в Спа. Самые интересные эпизоды второй гонки

Как в DTM представляли себе гонки будущего 01:47
DTM
2 авг. 2020 г.

Как в DTM представляли себе гонки будущего

DTM в Спа. Лучшие моменты первой гонки 03:56
DTM
1 авг. 2020 г.

DTM в Спа. Лучшие моменты первой гонки

Лайам Лоусон Больше от
Лайам Лоусон
«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM
Формула 1

«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки Ассен
DTM

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки

Кто заменит Переса в Red Bull? Все варианты
Формула 1

Кто заменит Переса в Red Bull? Все варианты

Самое читаемое Сегодня

Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона
Формула 1 Формула 1

Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле
Формула 1 Формула 1

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной
Формула 1 Формула 1

«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость
Формула 1 Формула 1

В Haas не смогли объяснить, откуда появилась скорость

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Стартовая решетка Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

Юниор Red Bull упустил титул в DTM
DTM DTM

Юниор Red Bull упустил титул в DTM

Девушка Боттаса решила помочь ему фотками
Формула 1 Формула 1

Девушка Боттаса решила помочь ему фотками

Самое важное:

Юниор Red Bull упустил титул в DTM
DTM DTM

Юниор Red Bull упустил титул в DTM

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM
DTM DTM

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM

Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM
DTM DTM

Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM

«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM
Формула 1 Формула 1

«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.