Юниор Red Bull упустил титул в DTM

Финальная гонка чемпионата DTM на "Норисринге" принесла неожиданный чемпионский титул Максимилиану Гётцу. До старта он занимал только третье место в зачете пилотов с минимальными шансами на титул, но смог воспользоваться проблемами у лидеров.

Еще с утра казалось, что чемпионский титул практически обеспечен юниору Red Bull Лайаму Лоусону. Он приехал на "Норисринг", опережая ближайшего преследователя Кельвина ван дер Линде на 11 очков. Лоусон выиграл квалификацию первой гонки и финишировал в ней вторым, при том, что ван дер Линде стал только третьим, а вот победа досталась как раз Гётцу.

После того, как Лоусон взял и второй поул, его преимущество над соперниками выросло до 21 над ван дер Линде и 22 очков над Гётцем, что почти гарантировало ему титул.

Воскресная гонка началась со столкновения лидеров чемпионата. Кельвин ван дер Линде, проиграв старт не только Лайаму Лоусону, но и Нику Кесседи, срезал во втором повороте и вылетев обратно на трассу буквально вынес обеих соперников. Они смогли вернуться в гонку, но пропустив всех остальных пилотов.

Ник Кессиди, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Кельвин ван дер Линде, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3 Фото: Alexander Trienitz

Позднее судьи наказали ван дер Линде проездом через пит-лейн, однако даже без этого он не смог бы стать чемпионом. Во-первых, южноафриканец пропустил вперед двух гонщиков на Mercedes и боролся за четвертое место. В этот момент у ван дер Линде лопнула левая задняя шина, и он отправился в боксы, откуда вернулся в самом конце.

Тем временем Гётц вышел в лидеры и финишировал первым. Он стал чемпионом с преимуществом над Лоусоном всего в три очка.

Напарник Лоусона по команде AF Corse Алекс Элбон на последний этап не приехал из-за занятости на Гран При Турции. Его место занял как раз Кессиди. Это не помешало команде, выступающей на машинах Ferrari, стать сильнейшей в чемпионате. Победителем в зачете конструкторов досрочно стал Mercedes, во многом благодаря наибольшему числу их машин в этом сезоне.