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DTM / Норисринг Новости

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM

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Следующий сезон Лайам Лоусон проведет в Формуле 2

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM

Проигравший титул DTM в последней гонке Лайам Лоусон не станет продолжать выступление в чемпионате в следующем году. Об этом он сам рассказал в эфире «Моторспорт.ТВ».

Финальную гонку на «Норисринге» Лоусон начал с поула, однако уж во втором повороте первого круга он был выбит Кельвином ван дер Линде. Несмотря на невозможность финишировать, Лоусон сохранял шансы на чемпионский титул благодаря большому заделу по очкам. Однако перед самым финишем в Mercedes приказали двум лидировавшим пилотом своей клиентской команды пропустить вперед третьего – Максимилиана Гётца.

В итоге Гётц, шедший третьим, стал победителем и только так по очкам смог опередить Лоусона в личном зачете и выиграть чемпионат.

«В последней гонке было два инцидента, – рассказал Лоусон. – Столкновение на первом круге и командные игры перед самым финишем. Меня более всего расстроила именно авария в первом повороте, потому, что ровно то же самое произошло и в первой гонке.

Странно, что люди ничему не учатся. У нас обоих мог бы быть шанс в гонке, а так шансов не осталось никаких.

Я не хочу такого в будущем. Мне не нужен такой чемпионат, такие гоночные уик-энды. Я действительно получал удовольствие в DTM, мне нравилось общение с командой, то, что ко мне впервые относились ни как к ученику, а как к профессионалу».

О будущем Лоусона рассказал советник Red Bull Хельмут Марко: «DTM для него закончился. В следующем году он проведет полный сезон в Формуле 2, примет участие в тестах новичков Формулы 1 и пару раз потренируется у нас по пятницам».

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