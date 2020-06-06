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DTM / Норисринг / Новость

Власти запретили этап DTM на «Норисринге». Теперь сезон стартует в Спа

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Власти запретили этап DTM на «Норисринге». Теперь сезон стартует в Спа
Автор:
, Репортер, Индия
6 июн. 2020 г., 01:05

Немецкая кузовная серия повторно изменила календарь после того, как не удалось договориться о проведении городских гонок в Нюрнберге

Спустя всего два дня после того, как организаторы DTM показали новую версию календаря без российского этапа на трассе «Игора», расписание изменилось еще раз. Первые гонки должны были пройти 11-12 июля на «Норисринге». Местные власти не дали на это разрешения, так как в городе действует общий запрет на массовые мероприятия до конца лета.

В итоге дебютный уик-энд пройдет только в августе, причем не в Германии – гонки примет «Спа-Франкоршам». По словам промоутеров DTM, в этом случае проблем возникнуть не должно, так как разрешение уже получено. Серия приедет на знаменитую арденнскую трассу впервые с 2005 года.

Всего сезон-2020 будет состоять из девяти этапов, причем организаторы использовали популярный в нынешней ситуации принцип двойных уик-эндов. Кроме Бельгии и Германии гонки также пройдут в Нидерландах. Закончится чемпионат в начале ноября, после чего серию покинет марка Audi.

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Обновленный календарь DTM на 2020 год:

Дата Трасса
1-2 августа Belgium «Спа-Франкоршам»
14-16 августа Germany «Лаузицринг»
21-23 августа Germany «Лаузицринг»
4-6 сентября Netherlands Ассен
11-13 сентября Germany «Нюрбургринг» (конфигурация Гран При)
18-20 сентября Germany «Нюрбургринг»(короткая конфигурация)
9-11 октября Belgium Зольдер
16-18 октября Belgium Зольдер
6-8 ноября Germany Хоккенхайм
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Об этой статье

Серия DTM
Этап Норисринг
Автор Рахит Тукрал

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