Власти запретили этап DTM на «Норисринге». Теперь сезон стартует в Спа
Немецкая кузовная серия повторно изменила календарь после того, как не удалось договориться о проведении городских гонок в Нюрнберге
Спустя всего два дня после того, как организаторы DTM показали новую версию календаря без российского этапа на трассе «Игора», расписание изменилось еще раз. Первые гонки должны были пройти 11-12 июля на «Норисринге». Местные власти не дали на это разрешения, так как в городе действует общий запрет на массовые мероприятия до конца лета.
В итоге дебютный уик-энд пройдет только в августе, причем не в Германии – гонки примет «Спа-Франкоршам». По словам промоутеров DTM, в этом случае проблем возникнуть не должно, так как разрешение уже получено. Серия приедет на знаменитую арденнскую трассу впервые с 2005 года.
Всего сезон-2020 будет состоять из девяти этапов, причем организаторы использовали популярный в нынешней ситуации принцип двойных уик-эндов. Кроме Бельгии и Германии гонки также пройдут в Нидерландах. Закончится чемпионат в начале ноября, после чего серию покинет марка Audi.
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Обновленный календарь DTM на 2020 год:
|Дата
|Трасса
|1-2 августа
|«Спа-Франкоршам»
|14-16 августа
|«Лаузицринг»
|21-23 августа
|«Лаузицринг»
|4-6 сентября
|Ассен
|11-13 сентября
|«Нюрбургринг» (конфигурация Гран При)
|18-20 сентября
|«Нюрбургринг»(короткая конфигурация)
|9-11 октября
|Зольдер
|16-18 октября
|Зольдер
|6-8 ноября
|Хоккенхайм
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|Серия
|DTM
|Этап
|Норисринг
|Автор
|Рахит Тукрал