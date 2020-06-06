Спустя всего два дня после того, как организаторы DTM показали новую версию календаря без российского этапа на трассе «Игора», расписание изменилось еще раз. Первые гонки должны были пройти 11-12 июля на «Норисринге». Местные власти не дали на это разрешения, так как в городе действует общий запрет на массовые мероприятия до конца лета.

В итоге дебютный уик-энд пройдет только в августе, причем не в Германии – гонки примет «Спа-Франкоршам». По словам промоутеров DTM, в этом случае проблем возникнуть не должно, так как разрешение уже получено. Серия приедет на знаменитую арденнскую трассу впервые с 2005 года.

Всего сезон-2020 будет состоять из девяти этапов, причем организаторы использовали популярный в нынешней ситуации принцип двойных уик-эндов. Кроме Бельгии и Германии гонки также пройдут в Нидерландах. Закончится чемпионат в начале ноября, после чего серию покинет марка Audi.

Обновленный календарь DTM на 2020 год: