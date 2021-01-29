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DTM / Новость

Вильнев собрался выступать в DTM, Кубица покинул серию

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Вильнев собрался выступать в DTM, Кубица покинул серию
Автор:
, Ответственный редактор

Один экс-пилот Ф1 решил попробовать свои силы в немецком чемпионате, другой предпочел переключиться на марафонские гонки

В 2006 году команда BMW-Sauber в Формуле 1 уволила своего гонщика Жака Вильнева, заменив его молодым тест-пилотом Робертом Кубицей. Спустя 15 лет все указывает на обратную рокировку – только в DTM.

Поляк провел минувший сезон за рулем BMW и поднялся на подиум в Золдере, но после изменения формата первенства, где с 2021 года будет выходить на старт техника GT3, не увидел причин продолжать выступления. 

«GT3 – хорошие гонки, но они требуют совершенно иного подхода к пилотажу, – рассказал Роберт в Дайтоне, где сейчас готовится дебютировать в суточном марафоне. – У меня есть место резервного гонщика Alfa Romeo [F1] и возможность иногда испытывать машину. В моей ситуации адаптация в кокпите Ф1 не требует долгого времени.  

Я сажусь за руль каждые два-три месяца – в пятничных тренировках или на тестах. Мне удается быстро осваиваться с машиной. давать полезные данные инженерам и команде. 

Если бы я выступал в GT, то нужно было бы слишком долго привыкать».

Кубица добавил, что «24 часа Дайтоны», которые пройдут в ближайший уик-энд, позволят ему лучше познакомиться с техникой LMP2 – поляк рассчитывает продолжать карьеру именно на такой технике, хотя и не в 2021 году.

«Это одна из причин, почему здесь я выступаю именно на машине LMP2, – объяснил он. – В этой категории высокий уровень прижимной силы, эта техника больше всего похожа на Формулу 1. Поэтому я хочу открывать и познавать ее».

ORECA 07 №20 команды High Class Racing: Деннис Андерсен, Андерс Фьордбах, Фердинанд Габсбург. Роберт Кубица

ORECA 07 №20 команды High Class Racing: Деннис Андерсен, Андерс Фьордбах, Фердинанд Габсбург. Роберт Кубица

Фото: Ричард Доул / Motorsport Images

«Самая интересная серия за пределами Ф1»

Если Кубица резко охладел к DTM, то у Жака Вильнева этот чемпионат вызывает прямо противоположные эмоции. 

«Думаю, если не брать Формулу 1, то сейчас это самая притягательная гоночная серия с точки зрения амбициозных пилотов», – цитирует канадца сетевое издание F1-Insider.

Видеть в DTM чемпиона мира 1997 года был бы очень рад глава этого чемпионата Герхард Бергер.

«Жак прекрасно вписался бы в нашу концепцию, – сказал он. – Но сейчас многие работают, чтобы найти себе спонсоров».

Среди других потенциальных кандидатов Бергер упомянул Нико Хюлькенберга, который потерял место в Больших Призах. Как стало известно Motorsport.com, Дженсон Баттон собирается как минимум на одном этапе лично сесть за руль машины своей команды.

Новый сезон DTM стартует в начале лета. Серия отменила первоначально запланированный на конец мая этап на российской трассе «Игора».

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Жак Вильнёв , Роберт Кубица
Автор Александр Кабановский

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