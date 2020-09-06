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DTM / Ассен / Отчет о гонке

Ван дер Линде прорвался к дебютной победе в DTM с 14-го места

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Ван дер Линде прорвался к дебютной победе в DTM с 14-го места
Автор:
, Ответственный редактор

Верная тактика и отличная скорость под проливным дождем позволили пилоту BMW сотворить сенсацию в Ассене

Шелдон ван дер Линде стартовал в гонке 14-м, а по итогам первого круга занимал 13-ю позицию. Однако ранний пит-стоп оказался верным решением – и позволил южноафриканцу чуть позже огорчить всех лидеров из Audi. 

Пока Лойк Дюваль, субботний победитель Робин Фрейнс, действующий чемпион Рене Раст и лидер сезона Нико Мюллер сражались впереди, ван дер Линде в хорошем темпе проходил круг за кругом. 

 

В какой-то момент показалось, что дождь стихает. Майк Роккенфеллер даже попробовал перейти на слики, но это оказалось ошибкой. Чуть позже возглавлявший гонку Фрейнс первым выехал из боксов после своего пит-стопа – но уже через пару поворотов мимо голландца промчался ван дер Линде. 

Гонщик BMW не сбавлял темпа и быстро  уехал от преследователей на десять секунд, когда на 23-м круге борьбу остановили красными флагами после серьезной аварии Фабио Шерера. 

 

Но и на нескольких оставшихся кругах после рестарта ван дер Линде был быстрее всех, уверенно опередив Фрейнса и Мюллера и выиграв в DTM впервые в карьере. 

Следом финишировали Тимо Глок, Дюваль и Раст.

Результаты второй гонки DTM в Ассене

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M4 Turbo DTM 2020 41'31.821  
2 Netherlands Робин Фрейнс Audi RS5 Turbo DTM 2020 41'39.029 7.208
3 Switzerland Нико Мюллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 41'42.765 10.944
4 Germany Тимо Глок BMW M4 Turbo DTM 2020 41'46.711 14.890
5 France Лоик Дюваль Audi RS5 Turbo DTM 2020 41'48.976 17.155
6 Germany Рене Раст Audi RS5 Turbo DTM 2020 41'59.242 27.421
7 Germany Марко Виттман BMW M4 Turbo DTM 2020 42'01.296 29.475
8 Austria Лукас Ауэр BMW M4 Turbo DTM 2020 42'04.777 32.956
9 Austria Филипп Энг BMW M4 Turbo DTM 2020 42'12.988 41.167
10 Austria Фердинанд Габсбург Audi RS5 Turbo DTM 2020 42'16.027 44.206
11 United Kingdom Джейми Грин Audi RS5 Turbo DTM 2020 42'19.260 47.439
12 Poland Роберт Кубица BMW M4 Turbo DTM 2020 42'46.355 1'14.534
13 South Africa Джонатан Абердин BMW M4 Turbo DTM 2020 42'47.221 1'15.400
14 Germany Майк Роккенфеллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 43'14.879 1'43.058
15 United Kingdom Харрисон Ньюи Audi RS5 Turbo DTM 2020 43'58.102 2'26.281
16 Switzerland Фабио Шерер Audi RS5 Turbo DTM 2020 39'32.944 2 Laps
Полные результаты
 

 

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Об этой статье

Серия DTM
Этап Ассен
Автор Александр Кабановский

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