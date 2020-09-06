Ван дер Линде прорвался к дебютной победе в DTM с 14-го места
Верная тактика и отличная скорость под проливным дождем позволили пилоту BMW сотворить сенсацию в Ассене
Шелдон ван дер Линде стартовал в гонке 14-м, а по итогам первого круга занимал 13-ю позицию. Однако ранний пит-стоп оказался верным решением – и позволил южноафриканцу чуть позже огорчить всех лидеров из Audi.
Пока Лойк Дюваль, субботний победитель Робин Фрейнс, действующий чемпион Рене Раст и лидер сезона Нико Мюллер сражались впереди, ван дер Линде в хорошем темпе проходил круг за кругом.
В какой-то момент показалось, что дождь стихает. Майк Роккенфеллер даже попробовал перейти на слики, но это оказалось ошибкой. Чуть позже возглавлявший гонку Фрейнс первым выехал из боксов после своего пит-стопа – но уже через пару поворотов мимо голландца промчался ван дер Линде.
Гонщик BMW не сбавлял темпа и быстро уехал от преследователей на десять секунд, когда на 23-м круге борьбу остановили красными флагами после серьезной аварии Фабио Шерера.
Но и на нескольких оставшихся кругах после рестарта ван дер Линде был быстрее всех, уверенно опередив Фрейнса и Мюллера и выиграв в DTM впервые в карьере.
Следом финишировали Тимо Глок, Дюваль и Раст.
Результаты второй гонки DTM в Ассене
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|Шелдон ван дер Линде
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41'31.821
|2
|Робин Фрейнс
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41'39.029
|7.208
|3
|Нико Мюллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41'42.765
|10.944
|4
|Тимо Глок
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|41'46.711
|14.890
|5
|Лоик Дюваль
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41'48.976
|17.155
|6
|Рене Раст
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|41'59.242
|27.421
|7
|Марко Виттман
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|42'01.296
|29.475
|8
|Лукас Ауэр
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|42'04.777
|32.956
|9
|Филипп Энг
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|42'12.988
|41.167
|10
|Фердинанд Габсбург
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|42'16.027
|44.206
|11
|Джейми Грин
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|42'19.260
|47.439
|12
|Роберт Кубица
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|42'46.355
|1'14.534
|13
|Джонатан Абердин
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|42'47.221
|1'15.400
|14
|Майк Роккенфеллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|43'14.879
|1'43.058
|15
|Харрисон Ньюи
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|43'58.102
|2'26.281
|16
|Фабио Шерер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|39'32.944
|2 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Ассен
|Автор
|Александр Кабановский