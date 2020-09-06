Ван дер Линде прорвался к дебютной победе в DTM с 14-го места

Шелдон ван дер Линде стартовал в гонке 14-м, а по итогам первого круга занимал 13-ю позицию. Однако ранний пит-стоп оказался верным решением – и позволил южноафриканцу чуть позже огорчить всех лидеров из Audi.

Пока Лойк Дюваль, субботний победитель Робин Фрейнс, действующий чемпион Рене Раст и лидер сезона Нико Мюллер сражались впереди, ван дер Линде в хорошем темпе проходил круг за кругом.

В какой-то момент показалось, что дождь стихает. Майк Роккенфеллер даже попробовал перейти на слики, но это оказалось ошибкой. Чуть позже возглавлявший гонку Фрейнс первым выехал из боксов после своего пит-стопа – но уже через пару поворотов мимо голландца промчался ван дер Линде.

Гонщик BMW не сбавлял темпа и быстро уехал от преследователей на десять секунд, когда на 23-м круге борьбу остановили красными флагами после серьезной аварии Фабио Шерера.

Но и на нескольких оставшихся кругах после рестарта ван дер Линде был быстрее всех, уверенно опередив Фрейнса и Мюллера и выиграв в DTM впервые в карьере.

Следом финишировали Тимо Глок, Дюваль и Раст.

Результаты второй гонки DTM в Ассене