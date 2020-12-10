В новом DTM появилась первая марка. Это McLaren!

Переход чемпионата DTM на новые технические требования многими воспринимается скептически. Во-первых, такое решение было принято не от хорошей жизни – после того как турнир один за другим покинули Mercedes, Aston Martin и Audi, желание продолжать выступления на привычной технике осталось лишь у BMW. Во-вторых, на технике категории GT3, на которую переходит DTM, уже можно выступать сразу в нескольких весьма престижных европейских турнирах.

Поэтому первые заявления об участии в обновленном турнире вызывают определенный интерес. Первой командой, заявившей об этом, стала англо-бахрейнская 2Seas Motorsport, одним из основателей которой является Иса Аль-Халифа, внук нынешнего короля ближневосточной страны. Коллектив планирует заявить в чемпионат два уже имеющихся у нее автомобиля McLaren 720S.

В этом году 2Seas Motorsport планировала выступление в турнире GT World Challenge Europe (победителем которого в итоге стал россиянин Тимур Богуславский) – однако из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений была вынуждена переориентироваться на участие в британском чемпионате GT. В командном зачете коллектив закончил сезон на 3-м месте, а в личном лучший из двух экипажей финишировал 7-м.