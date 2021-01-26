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DTM / Новость

В Mercedes задумались о возвращении в DTM

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В Mercedes задумались о возвращении в DTM
Автор:
, редактор (Германия)

Немецкий концерн начал переговоры с серией о возможности поддержки клиентских команд

С 2021 года в серии DTM радикально изменятся правила: вместо техники Class 1 на старт будут выходить машины GT3, а участниками могут быть только независимые команды. 

Ранее одна из таких, GruppeM, уже объявила о планах заявить на старт пару купе Mercedes. Однако теперь штутгартская марка может и вовсе официально вернуться в первенство, которое покинула год назад.

О возможности такого развития событий Motorsport.com рассказал бывший гонщик DTM, а ныне координатор клиентских программ гоночного отделения AMG Томас Егер. 

«Окончательного решения пока нет, но мы ведем переговоры с DTM и близки к принятию решения, – отметил он. – DTM – это хорошая возможность. Если у них получится собрать много команд на разной технике, это будет здорово в плане маркетинга и ТВ. Тогда это можно назвать интересной платформой. 

Но для производителя такая программа будет иметь смысл, только в случае финансовой привлекательности и хорошего медиа-плана. Также важно убедиться, что в будущем цены не начнут расти. Тогда и производитель, и организатор смогут получить взаимную выгоду».

Audi поддержит в новом сезоне DTM четыре машины, а вот BMW едва ли заинтересуется обновленным чемпионатом, так как новая модель M4 для гонок Гран Туризмо будет омологирована только в сентябре.  

По словам Егера, в Mercedes пока не определились с тем, в какой именно степени будут помогать участникам, выступающим на их технике. 

«Многие команды, конечно, думают, что производителю лучше всего оплачивать все 100% их расходов. Но так это не работает», – пояснил он. 

Новый чемпионат DTM должен был стартовать в конце мая в России, но недавно стало известно об отказе серии от этапа на трассе «Игора» в Ленинградской области.

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Серия DTM
Автор Свен Хайдингер

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