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DTM / Новость

В DTM придумали заменить людей роботами на пит-стопах

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В DTM придумали заменить людей роботами на пит-стопах
Автор:
7 нояб. 2019 г., 08:26

В немецком чемпионате задумались, как будут выглядеть гонки в будущем. И нарисовали концептуальную картину с роботизированными пит-стопами для замены топливных элементов.

Промоутеры из компании ITR пришли к выводу, что через какое-то время автоспортивный мир вслед за миром автомобильным будет все активнее отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Более того, именно автоспорт должен быть первопроходцем в плане перспективных технологий.

Все это привело ITR к мысли разработать своего рода концепт новой гоночной серии. По мнению авторов проекта, бензиновые моторы должны будут окончательно уступить место электрическим. Которые будут получать энергию от топливных элементов, где электричество генерируется с помощью химической реакции с участием водорода. По оценкам устроителей гонок, такие моторы будут развивать мощность около 1000 лошадиных сил.

Изменятся и пит-стопы. В целях безопасности на смену людям придут промышленные роботизированные установки, которые могут быстро поменять все четыре колеса вместе с аккумуляторной батареей или водородным баком, расположенным в днище автомобиля.

Как будут проходить такие пит-стопы, показано на видео ниже:

 

 

Временные рамки внедрения таких инноваций в автоспорт руководством DTM обозначены не были.

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Серия DTM
Автор Денис Буденков

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