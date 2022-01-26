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DTM Новости

В DTM пообещали выгонять из чемпионата за коммандную тактику

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, Редактор

Нарушителями могут стать производители автомобилей. Но накажут за это команды и гонщиков

В DTM пообещали выгонять из чемпионата за коммандную тактику
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Организаторы чемпионата DTM опубликовали заявление, в котором говорится о полном запрете командной тактики в будущем сезоне. Этому предшествовал скандал в финале сезона прошлого года, где марка Mercedes обеспечила победу Максимилиану Гетцу.

В финальной гонке, проходившей на Норсринге, Гетц ехал только третьим, позади других гонщиков на Mercedes, которые при этом выступали на тех же машинах, но за другие команды. Из всех троих он единственный сохранял шансы на титул, но для этого ему нужна была только победа. И в Mercedes попросили другие команды приказать своим пилотам пропустить Гетца, что и было сделано.

Новые правила вводят жесткий запрет на такие просьбы со стороны производителей машин, поставщиков команд, спонсоров и прочих людей, которые в командах непосредственно не работают. Интересно, что по факту запрет распространяется не на автопроизводителей, а на команды и пилотов: если будет обнаружило, что какая-то команда послушала, условно, Mercedes и приказала своему пилоту уступить позицию, то из чемпионата выгонят именно команду и пилота, а не автоконцерн.

Произошли в регламенте и некоторые другие изменения. Так, количество механиков, которые допускаются к смене колес на пит-стопах, было уточнено, а кроме того теперь судьям разрешено изменять весовой баланс от гонки к гонке неограниченное количество раз.

В DTM надеются, что в новом сезоне число участников чемпионата вырастит с 19 до 25.

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