В DTM отказались проводить гонки без зрителей

Кузовная серия DTM не будет устраивать заезды без зрителей. Об этом рассказал глава чемпионата Герхард Бергер. «Наши клиенты – это болельщики. Поэтому если на трассе не будет фанатов, гонок там тоже не будет», – заявил Бергер в интервью телеканалу ServusTV, который принадлежит компании Red Bull.

«Думаю, все понимают, что сейчас мы не можем собирать по 50 000 или 100 000 человек в одном месте, – добавил Бергер. – Но если говорить в целом, я бы хотел разрешения этой ситуации как можно скорее. Чтобы мы как чемпионат внесли собственный вклад в экономику, а проведение гонок способствовало бы сохранению рабочих мест».

В марте в DTM модифицировали календарь на сезон-2020. Немецкому чемпионату удалось сохранить в расписании все 10 этапов, изначально запланированных на этот год. Правда, даты отдельных гонок изменились. В обновленной версии графика нынешний сезон должен завершиться в середине ноября. Старт чемпионата теперь намечен на июль.