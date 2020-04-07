В DTM отказались проводить гонки без зрителей
Руководитель немецкого чемпионата Герхард Бергер исключил возможность соревнований без публики на трибунах
Кузовная серия DTM не будет устраивать заезды без зрителей. Об этом рассказал глава чемпионата Герхард Бергер. «Наши клиенты – это болельщики. Поэтому если на трассе не будет фанатов, гонок там тоже не будет», – заявил Бергер в интервью телеканалу ServusTV, который принадлежит компании Red Bull.
«Думаю, все понимают, что сейчас мы не можем собирать по 50 000 или 100 000 человек в одном месте, – добавил Бергер. – Но если говорить в целом, я бы хотел разрешения этой ситуации как можно скорее. Чтобы мы как чемпионат внесли собственный вклад в экономику, а проведение гонок способствовало бы сохранению рабочих мест».
В марте в DTM модифицировали календарь на сезон-2020. Немецкому чемпионату удалось сохранить в расписании все 10 этапов, изначально запланированных на этот год. Правда, даты отдельных гонок изменились. В обновленной версии графика нынешний сезон должен завершиться в середине ноября. Старт чемпионата теперь намечен на июль.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Автор
|Рахит Тукрал
В DTM отказались проводить гонки без зрителей
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