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DTM / Новость

В DTM отказались проводить гонки без зрителей

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В DTM отказались проводить гонки без зрителей
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Свен Хайдингер
7 апр. 2020 г., 13:20

Руководитель немецкого чемпионата Герхард Бергер исключил возможность соревнований без публики на трибунах

Кузовная серия DTM не будет устраивать заезды без зрителей. Об этом рассказал глава чемпионата Герхард Бергер. «Наши клиенты – это болельщики. Поэтому если на трассе не будет фанатов, гонок там тоже не будет», – заявил Бергер в интервью телеканалу ServusTV, который принадлежит компании Red Bull. 

«Думаю, все понимают, что сейчас мы не можем собирать по 50 000 или 100 000 человек в одном месте, – добавил Бергер. – Но если говорить в целом, я бы хотел разрешения этой ситуации как можно скорее. Чтобы мы как чемпионат внесли собственный вклад в экономику, а проведение гонок способствовало бы сохранению рабочих мест». 

В марте в DTM модифицировали календарь на сезон-2020. Немецкому чемпионату удалось сохранить в расписании все 10 этапов, изначально запланированных на этот год. Правда, даты отдельных гонок изменились. В обновленной версии графика нынешний сезон должен завершиться в середине ноября. Старт чемпионата теперь намечен на июль.

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Серия DTM
Автор Рахит Тукрал

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