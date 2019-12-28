Главные события
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
R
WRC
Ралли Монте-Карло
23 янв.
-
26 янв.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
DTM / Новость

В DTM изменили правила ради обгонов

Поделились
Комментарии
В DTM изменили правила ради обгонов
Автор:
, редактор (Германия)
28 дек. 2019 г., 06:58

Гонщики получат дополнительные 30 лошадиных сил, а также смогут чаще использовать DRS.

По данным Motorsport.com, автопроизводители, участвующие в чемпионате DTM, согласовали изменения в правилах чемпионата на 2020 год. Они касаются кратковременного повышения мощности двигателей и либерализации правил по использованию DRS.

В прошлом сезоне гонщики могли использовать дополнительные 30 л.с. в течении пяти секунд 12 раз за гонку в рамках «обгонной кнопки» push-to-pass. В 2020-м прибавка составит уже 60 л.с., а использовать ее по ходу дистанции можно будет 24 раза по пять секунд каждый.

Система DRS в DTM используется с 2013 года. Однако до сих пор открывать крыло можно было, только находясь менее чем в трех секундах позади соперника. С 2020-го правило трех секунд будет отменено. Кроме того, количество кругов, когда пилоты могут активировать DRS, будет разным на разных трассах. До сих пор этот параметр был фиксированным и равнялся 12 кругам.

Читайте также:

Следующая новость
О лучшей ночи 2019-го, стремных трассах и возвращении любви к гонкам. Большое интервью Сироткина

Предыдущая новость

О лучшей ночи 2019-го, стремных трассах и возвращении любви к гонкам. Большое интервью Сироткина
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия DTM
Автор Свен Хайдингер

Самое читаемое

1
Формула 1

Без Mercedes, Ferrari и Red Bull: каким бы вышел сезон-2019, не участвуй в нем топ-команды

2
Формула 1

Глава Ferrari назвал ключевой момент сезона для Феттеля

3
Формула 1

История отношений. 20 пилотов, дольше всего выступавших в одной команде

4
Формула 1

Все провалы Ferrari в 2019 году: от худшего к ужасному

5
Формула 1

Технический анализ-2019: почему Renault сделала шаг назад вместо шага вперед

Самое важное:

В DTM изменили правила ради обгонов
DTM

В DTM изменили правила ради обгонов

О лучшей ночи 2019-го, стремных трассах и возвращении любви к гонкам. Большое интервью Сироткина
F1

О лучшей ночи 2019-го, стремных трассах и возвращении любви к гонкам. Большое интервью Сироткина

Племянник Бергера вернется в DTM
DTM

Племянник Бергера вернется в DTM

Чемпион DTM Спенглер лишился места в серии по решению BMW
DTM

Чемпион DTM Спенглер лишился места в серии по решению BMW

Бергер передумал: DTM может стать электрической
DTM

Бергер передумал: DTM может стать электрической

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.