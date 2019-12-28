В DTM изменили правила ради обгонов

По данным Motorsport.com, автопроизводители, участвующие в чемпионате DTM, согласовали изменения в правилах чемпионата на 2020 год. Они касаются кратковременного повышения мощности двигателей и либерализации правил по использованию DRS.

В прошлом сезоне гонщики могли использовать дополнительные 30 л.с. в течении пяти секунд 12 раз за гонку в рамках «обгонной кнопки» push-to-pass. В 2020-м прибавка составит уже 60 л.с., а использовать ее по ходу дистанции можно будет 24 раза по пять секунд каждый.

Система DRS в DTM используется с 2013 года. Однако до сих пор открывать крыло можно было, только находясь менее чем в трех секундах позади соперника. С 2020-го правило трех секунд будет отменено. Кроме того, количество кругов, когда пилоты могут активировать DRS, будет разным на разных трассах. До сих пор этот параметр был фиксированным и равнялся 12 кругам.