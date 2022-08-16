Трехкратный чемпион DTM неожиданно покинул Audi
Рене Раст заявил, что у него остались цели в автоспорте, достичь которых с Audi невозможно
Гонщик Рене Раст, который уже 12 лет выступает в разных сериях за Audi и трижды выигрывал титулы в DTM, неожиданно заявил о том, что в конце сезона расстанется с маркой, но не завершает гоночную карьеру.
«Audi RS 5 DTM была фантастической гоночной машиной, но, увы, серия очень быстро отказалась от такой техники, – объяснил свое решение сам Раст. – Я попробовал себя с Audi в «Ле-Мане» и Формуле Е, но мне не повезло присоединиться к тамошним командам как раз в тот момент, когда их лучшие времена стали проходить.
Мне неожиданно понравилось выступать в DTM на технике GT3, но по правде сказать, у меня остались цели в автоспорте, которых я все еще не достиг. Вот почему я покидаю Audi».
По слухам, Раст может вернуться в Формулу Е и присоединиться к команде McLaren, которая в следующем сезоне заменит Mercedes. Однако у McLaren уже есть контракты с достаточным числом других пилотов, в том числе для электрических гонок.
Альтернативой выглядит участие Раста в гонках на выносливость, но не на прототипе LMDh от Audi, а на более престижном гиперкаре. Наконец, нельзя теоретически исключать перехода 35-летнего немца в Формулу 1, но в такой вариант поверить почти невозможно.
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