Тесты DTM отменили

В немецком чемпионате DTM отменили предсезонные тесты. Они должны были пройти на автодроме «Хоккенхаймринг» с 16 по 19 марта. Эти тесты уже переносили из итальянской Монцы в связи с вспышкой коронавируса: в тот момент о полной отмене заездов речи не шло.

В настоящий момент Германия занимает третье место в Европе по числу заразившихся коронавирусом COVID-19. На момент написания заметки известно о 3600 инфицированных в этой стране. Если учитывать европейские страны, то больше больных только в Италии и Испании.

Первая гонка DTM должна пройти в бельгийском Зольдере 25 апреля. В Бельгии эпидемиологическая ситуация не настолько критична, как в Германии или Италии, поэтому об отмене первого этапа сезона речь пока не идет.

В этом сезоне в DTM будут участвовать всего два автопроизводителя. После ухода Aston Martin в кузовном первенстве остались Audi и BMW.