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DTM / Новость

Тесты DTM отменили

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Тесты DTM отменили
Автор:
14 мар. 2020 г., 18:55

Из-за коронавируса испытательные заезды немецкой кузовной серии в Хоккенхайме решили не проводить

В немецком чемпионате DTM отменили предсезонные тесты. Они должны были пройти на автодроме «Хоккенхаймринг» с 16 по 19 марта. Эти тесты уже переносили из итальянской Монцы в связи с вспышкой коронавируса: в тот момент о полной отмене заездов речи не шло.

В настоящий момент Германия занимает третье место в Европе по числу заразившихся коронавирусом COVID-19. На момент написания заметки известно о 3600 инфицированных в этой стране. Если учитывать европейские страны, то больше больных только в Италии и Испании.

Первая гонка DTM должна пройти в бельгийском Зольдере 25 апреля. В Бельгии эпидемиологическая ситуация не настолько критична, как в Германии или Италии, поэтому об отмене первого этапа сезона речь пока не идет.

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Об этой статье

Серия DTM
Местонахождение Хоккенхайм
Автор Джейми Кляйн

DTM Следующая сессия

Золдер

Золдер

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