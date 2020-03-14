Тесты DTM отменили
Из-за коронавируса испытательные заезды немецкой кузовной серии в Хоккенхайме решили не проводить
В немецком чемпионате DTM отменили предсезонные тесты. Они должны были пройти на автодроме «Хоккенхаймринг» с 16 по 19 марта. Эти тесты уже переносили из итальянской Монцы в связи с вспышкой коронавируса: в тот момент о полной отмене заездов речи не шло.
В настоящий момент Германия занимает третье место в Европе по числу заразившихся коронавирусом COVID-19. На момент написания заметки известно о 3600 инфицированных в этой стране. Если учитывать европейские страны, то больше больных только в Италии и Испании.
Первая гонка DTM должна пройти в бельгийском Зольдере 25 апреля. В Бельгии эпидемиологическая ситуация не настолько критична, как в Германии или Италии, поэтому об отмене первого этапа сезона речь пока не идет.
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В этом сезоне в DTM будут участвовать всего два автопроизводителя. После ухода Aston Martin в кузовном первенстве остались Audi и BMW.
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Местонахождение
|Хоккенхайм
|Автор
|Джейми Кляйн
Тесты DTM отменили
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