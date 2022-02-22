Сын Ральфа Шумахера проведет сезон в DTM

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Давид Шумахер – сын экс-гонщика Ф1 Ральфа Шумахера – проведет грядущий автоспортивный сезон в кузовной серии DTM. Немец присоединится к действующему чемпиону Максимилиану Гетцу и Лукасу Ауэру в команде Winward Racing.

В ноябре Шумахер принимал участие в молодежных тестах Mercedes на «Поль Рикаре» – именно тогда Давид впервые опробовал автомобиль, за рулем которого и будет выступать в 2022 году.

До этого немец участвовал только в гонках на машинах с открытыми колесами – например, в прошлом сезоне, по ходу выступлений в Ф3 за команду Trident, Шумахер смог одержать одну победу и дважды забраться на подиум.