Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / В DTM пообещали выгонять из чемпионата за командную тактику
DTM Новости

Сын Ральфа Шумахера проведет сезон в DTM

В 2022 году Давид дебютирует в кузовном чемпионате

Сын Ральфа Шумахера проведет сезон в DTM
Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Давид Шумахер – сын экс-гонщика Ф1 Ральфа Шумахера – проведет грядущий автоспортивный сезон в кузовной серии DTM. Немец присоединится к действующему чемпиону Максимилиану Гетцу и Лукасу Ауэру в команде Winward Racing.

В ноябре Шумахер принимал участие в молодежных тестах Mercedes на «Поль Рикаре» – именно тогда Давид впервые опробовал автомобиль, за рулем которого и будет выступать в 2022 году.

До этого немец участвовал только в гонках на машинах с открытыми колесами – например, в прошлом сезоне, по ходу выступлений в Ф3 за команду Trident, Шумахер смог одержать одну победу и дважды забраться на подиум.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
В DTM пообещали выгонять из чемпионата за командную тактику
Предыдущая новость

В DTM пообещали выгонять из чемпионата за командную тактику
Загрузить комментарии
Рахит Тукрал Больше от
Рахит Тукрал
Автор слов «Валттери, это Джеймс» дебютирует в гонках
Asian Le Mans

Автор слов «Валттери, это Джеймс» дебютирует в гонках

Официально: Раст проедет полный сезон в WEC
WEC

Официально: Раст проедет полный сезон в WEC

Формула Е нацелилась провести гонку в Индии
Формула E

Формула Е нацелилась провести гонку в Индии

Больше от
Давид Шумахер
Может ли Ральф Шумахер хвалить пилотов? Да – своего сына Шпильберг
Формула 3

Может ли Ральф Шумахер хвалить пилотов? Да – своего сына

Сын Ральфа Шумахера одержал первую победу в Формуле 3 Шпильберг
Формула 3

Сын Ральфа Шумахера одержал первую победу в Формуле 3

Шуми III и Шуми IV. Вилли Вебер снова хочет свести в Ф1 двух Шумахеров
Формула 1

Шуми III и Шуми IV. Вилли Вебер снова хочет свести в Ф1 двух Шумахеров

Самое важное:

Сын Ральфа Шумахера проведет сезон в DTM
DTM DTM

Сын Ральфа Шумахера проведет сезон в DTM

В DTM пообещали выгонять из чемпионата за командную тактику
DTM DTM

В DTM пообещали выгонять из чемпионата за командную тактику

Официально: Раст вернется в DTM после года в Формуле Е
DTM DTM

Официально: Раст вернется в DTM после года в Формуле Е

Саботаж в MotoGP и вандализм Алези. 7 гоночных скандалов года
Формула 1 Формула 1

Саботаж в MotoGP и вандализм Алези. 7 гоночных скандалов года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.