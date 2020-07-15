Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
17 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Смоленское кольцо
11 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Игора Драйв (СПб.)
25 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
DTM / Объявление команды Audi Sport Team WRT / Новость

Сын Ньюи дебютирует в DTM

Поделились
Комментарии
Сын Ньюи дебютирует в DTM
Автор:
, Репортер, Индия
15 июл. 2020 г., 11:35

Харрисон Ньюи выступит за команду Audi. Британец заменит Эда Джонса, который застрял на карантине в Дубае

Сын Эдриана Ньюи Харрисон получил место в DTM. 21-летний гонщик проведет полный сезон-2020 в составе Audi Sport Team WRT – клиентского коллектива, который использует машины Audi RS5. Напарниками Ньюи-младшего станут Фабио Шерер и Фердинанд фон Габсбург.

Изначально место в Audi должно было достаться гонщику IndyCar Эду Джонсу. Спортсмен планировал перейти из «формульных» гонок в «кузова» в этом году, но застрял в Дубае на карантине. Международные ограничения на полеты не позволили пилоту прилететь на предсезонные тесты DTM в Европу. На испытательных заездах Джонса заменил Ньюи. Харрисон показал девятое время, на 0,7 секунды отстав от действующего чемпиона DTM Рене Раста.

Какое-то время в Audi надеялись, что Джонс сможет прилететь из ОАЭ в Германию, но теперь решили заменить Эда. Ньюи-младшему достанется автомобиль номер 10. Первым этапом спортсмена станет гонка в Спа 1 августа.

Читайте также:

Прошлый сезон Харрисон Ньюи провел в японской Суперформуле, где занял 15 место. Британец также вышел на старт гонки британского чемпионата GT на Ford Mustang и выиграл суточный марафон «24 часа Дайтоны» в классе LMP2.

Харрисон Ньюи, Audi Sport Team WRT

Харрисон Ньюи, Audi Sport Team WRT

Фото: Audi Communications Motorsport

Следующая новость
Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM

Предыдущая новость

Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM

Самое читаемое Сегодня

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля
Формула 1 / Формула 1

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren
Формула 1 / Формула 1

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren

Боссу команды Ferrari нашли замену
Формула 1 / Формула 1

Боссу команды Ferrari нашли замену

В Red Bull рассказали, за счет чего приблизятся к Mercedes в Венгрии
Формула 1 / Формула 1

В Red Bull рассказали, за счет чего приблизятся к Mercedes в Венгрии

Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски
Формула 1 / Формула 1

Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски

«Птица в шлем прилетела». Лучшие радиопереговоры Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

«Птица в шлем прилетела». Лучшие радиопереговоры Гран При Штирии

Квят: Ferrari сможет быстро все исправить
Формула 1 / Формула 1

Квят: Ferrari сможет быстро все исправить

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика
Формула 1 / Формула 1

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика

Самое важное:

Сын Ньюи дебютирует в DTM
DTM / DTM
8мин

Сын Ньюи дебютирует в DTM

Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM
DTM / DTM

Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM

7 худших гоночных серий в мире. Антирейтинг Motorsport.com
Дрифт / Дрифт

7 худших гоночных серий в мире. Антирейтинг Motorsport.com

Занарди перенес операцию. У гонщика травмы черепа
WTCC / WTCC

Занарди перенес операцию. У гонщика травмы черепа

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия DTM
Этап Объявление команды Audi Sport Team WRT
Сессия Представление гонщиков
Пилоты Харрисон Ньюи
Команды W Racing Team
Автор Рахит Тукрал

Самое читаемое

1
Формула 1

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

2
Формула 1

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren

3
Формула 1

Боссу команды Ferrari нашли замену

4
Формула 1

В Red Bull рассказали, за счет чего приблизятся к Mercedes в Венгрии

5
Формула 1

Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски

Самое важное:

Сын Ньюи дебютирует в DTM
DTM

Сын Ньюи дебютирует в DTM

Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM
DTM

Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM

7 худших гоночных серий в мире. Антирейтинг Motorsport.com
FD

7 худших гоночных серий в мире. Антирейтинг Motorsport.com

Занарди перенес операцию. У гонщика травмы черепа
WTCC

Занарди перенес операцию. У гонщика травмы черепа

Правнук императора опередил Кубицу и Ньюи на тестах DTM
DTM

Правнук императора опередил Кубицу и Ньюи на тестах DTM

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.