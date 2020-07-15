Сын Ньюи дебютирует в DTM
Харрисон Ньюи выступит за команду Audi. Британец заменит Эда Джонса, который застрял на карантине в Дубае
Сын Эдриана Ньюи Харрисон получил место в DTM. 21-летний гонщик проведет полный сезон-2020 в составе Audi Sport Team WRT – клиентского коллектива, который использует машины Audi RS5. Напарниками Ньюи-младшего станут Фабио Шерер и Фердинанд фон Габсбург.
Изначально место в Audi должно было достаться гонщику IndyCar Эду Джонсу. Спортсмен планировал перейти из «формульных» гонок в «кузова» в этом году, но застрял в Дубае на карантине. Международные ограничения на полеты не позволили пилоту прилететь на предсезонные тесты DTM в Европу. На испытательных заездах Джонса заменил Ньюи. Харрисон показал девятое время, на 0,7 секунды отстав от действующего чемпиона DTM Рене Раста.
Какое-то время в Audi надеялись, что Джонс сможет прилететь из ОАЭ в Германию, но теперь решили заменить Эда. Ньюи-младшему достанется автомобиль номер 10. Первым этапом спортсмена станет гонка в Спа 1 августа.
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Прошлый сезон Харрисон Ньюи провел в японской Суперформуле, где занял 15 место. Британец также вышел на старт гонки британского чемпионата GT на Ford Mustang и выиграл суточный марафон «24 часа Дайтоны» в классе LMP2.
Харрисон Ньюи, Audi Sport Team WRT
Фото: Audi Communications Motorsport
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|Автор
|Рахит Тукрал