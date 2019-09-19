Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
DTM / Новость

Первый визит в Швецию и секретный этап. DTM показала календарь на 2020 год

Поделились
Комментарии
Первый визит в Швецию и секретный этап. DTM показала календарь на 2020 год
Автор:
19 сент. 2019 г., 10:59

Организаторы «кузовной» серии представили список этапов на следующей сезон. Однако пока он не окончательный – место проведения одного из уик-эндов будет раскрыто позже.

В 2020 году чемпионат DTM сохранит десять этапов. При этом впервые за долгое время старт сезона будет дан не в Хоккенхайме – эта трасса примет лишь один гоночный уик-энд, а не два, как прежде. Зато чемпионат впервые в своей истории приедет в Швецию – гонки пройдут на трассе «Андерсторп».

Сезон стартует с уик-энда в бельгийском Зольдере, который пройдет с 24 по 26 апреля. Первая гонка в Германии состоится в мае на трассе «Лаузицринг».

Главной интригой остается этап, запланированный на конец мая. Место его проведения будет объявлено позднее (это произойдет в начале октября по ходу финала чемпионата), однако, по словам директора управляющей чемпионатом компании ITR Ахима Кострона, поклонников DTM ждет «восхитительный союрприз».

Кроме того, серия вновь приедет в Италию, но на этот раз этап чемпионата впервые пройдет в Монце. Этап в Великобритании остается на «Брэндс-Хэтче» – таким образом, переезд в Сильверстоун откладывается как минимум на год.

Календарь не пересекается с этапами Формулы Е, не считая «секретного» этапа. Таким образом, Робин Фрейнс и Нико Мюллер, которым предстоит выступать в гонках на электроформулах, смогут почти без проблем совмещать участие о обеих сериях.

В качестве гонок поддержки DTM остается женский чемпионат W Series. Кроме того, продолжаются переговоры об организации монокубка Aston Martin Vantage.

Представленный календарь должен пройти согласование в FIA.

Календарь чемпионата DTM на 2020 год:

Дата Трасса
24-26 апреля Belgium Зольдер
15-17 мая Germany Лаузицринг
29-31 мая Место проведения этапа будет объявлено позже
12-14 июня Sweden Андерсторп
26-28 июня Italy Монца
10-12 июля Germany Норисринг
22-23 августа United Kingdom Брэндс-Хэтч
4-6 сентября Netherlands Ассен
11-13 сентября Germany Нюрбургринг
2-4 октября Germany Хоккенхайм

Читайте также:

Следующая новость
В Audi подтвердили переговоры с Кубицей о переходе в DTM

Предыдущая новость

В Audi подтвердили переговоры с Кубицей о переходе в DTM

Следующая новость

На супергонку DTM и Super GT приедут четыре Audi и три BMW

На супергонку DTM и Super GT приедут четыре Audi и три BMW
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия DTM
Автор Том Эррингтон

DTM Следующая сессия

Хоккенхайм II

Хоккенхайм II

4 окт. - 6 окт.

Самое читаемое

1
Формула 1

Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби

2
Формула 1

Удачный провал и отсутствие жадности. Как лучший результат Квята за восемь гонок подарил нам надежду

3
Формула 1

Хюлькенберг рассказал о сердечных страданиях при просмотре гонки 2012 года

4
Формула 1

Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes

5
Формула 1

Хэмилтон о встречах с Ferrari: Не вижу ничего плохого

Самое важное:

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея
DTM

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея

От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда
FE

От Монако до Австралии: 20 лучших фотографий уик-энда

Картикеян выиграл вторую гонку DTM и Super GT на «Фудзи»
DTM

Картикеян выиграл вторую гонку DTM и Super GT на «Фудзи»

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: вторая совместная гонка DTM и Super GT на «Фудзи»
DTM

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: вторая совместная гонка DTM и Super GT на «Фудзи»

Пилот Audi попросил добавить машинам Super GT балласта. Бергер обещал подумать
SGT

Пилот Audi попросил добавить машинам Super GT балласта. Бергер обещал подумать

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.