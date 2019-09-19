Первый визит в Швецию и секретный этап. DTM показала календарь на 2020 год

В 2020 году чемпионат DTM сохранит десять этапов. При этом впервые за долгое время старт сезона будет дан не в Хоккенхайме – эта трасса примет лишь один гоночный уик-энд, а не два, как прежде. Зато чемпионат впервые в своей истории приедет в Швецию – гонки пройдут на трассе «Андерсторп».

Сезон стартует с уик-энда в бельгийском Зольдере, который пройдет с 24 по 26 апреля. Первая гонка в Германии состоится в мае на трассе «Лаузицринг».

Главной интригой остается этап, запланированный на конец мая. Место его проведения будет объявлено позднее (это произойдет в начале октября по ходу финала чемпионата), однако, по словам директора управляющей чемпионатом компании ITR Ахима Кострона, поклонников DTM ждет «восхитительный союрприз».

Кроме того, серия вновь приедет в Италию, но на этот раз этап чемпионата впервые пройдет в Монце. Этап в Великобритании остается на «Брэндс-Хэтче» – таким образом, переезд в Сильверстоун откладывается как минимум на год.

Календарь не пересекается с этапами Формулы Е, не считая «секретного» этапа. Таким образом, Робин Фрейнс и Нико Мюллер, которым предстоит выступать в гонках на электроформулах, смогут почти без проблем совмещать участие о обеих сериях.

В качестве гонок поддержки DTM остается женский чемпионат W Series. Кроме того, продолжаются переговоры об организации монокубка Aston Martin Vantage.

Представленный календарь должен пройти согласование в FIA.

Календарь чемпионата DTM на 2020 год: