Судьбу титула DTM решила командная тактика Mercedes

Неожиданная победа Максимилиана Гётца в чемпионате DTM в этот уик-энд оказалась организована автопроизводителм Mercedes, чего в самом концерне даже не стали скрывать. Это несколько возмутило некоторых зрителей, но нас автоконцен не увидел в данной ситуации ничего зазорного.

На старте казалось, что титул практически обеспечен Лайаму Лоусону, выступающему на Ferrari. Он на 21 очко опережал Келвина ван дер Линде на Audi и на 22 очка Гётца на Mercedes.

Однако уже во втором повороте первого круга ван дер Линде выбил Лоусона, лишив того шансов на очки. Сам ван дер Линде получил штраф за эту аварию, но продолжил гонку. Он боролся как раз с Гётцем за третье место и после контакта с ним сошел с лопнувшим задним колесом.

Гётц вышел на третье место в гонке, и при финише на этой позиции заработал бы 15 очков, что сделало бы Лоусона чемпионом, а ван дер Линде – вице-чемпионом.

В этот момент в гонке лидировали Лукас Ауэр и Филип Эллис. Как и Гётц, они выступали на Mercedes, но за другую команду. Поскольку из всех троих только у Гётца был шанс победить в чемпионате (но только при условии победы в гонке), то от Mercedes поступил приказ пропустить его вперед, что Ауэр и Эллис выполнили.

«С моей точки зрения это типичная ситуация «ты мне – я тебе», – заявил руководитель по работе с клиентскими командами Mercedes Томас Ягер. – Команды об этом знают, пилоты об этом знают. У нас семь машин в гонке и единая система, от которой все в выигрыше. Мы поддерживаем команды и пилотов, и в их власти отплатить нам тем же. В конце концов это был вопрос чемпионского титула.

Внутри системы все наши команды обмениваются данными, обмениваются настройками, вот благодаря чему все наши машины так быстры. И именно поэтому они так близки по скорости на трассе.

И мы не знаем, когда в следующий раз будет шанс выиграть чемпионский титул, так что естественно мы попросили одну команду помочь другой».

Дополнительная информация: Рачит Тукрал