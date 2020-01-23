Стартовали продажи билетов на российский этап DTM

Автодром «Игора Драйв» начал продажу билетов на этап DTM, который пройдет под Санкт-Петербургом с 29 по 31 мая 2020 года. Помимо собственно заездов немецкого кузовного чемпионата, в рамках уик-энда также состоятся этапы гонок поддержки: женской формулы W-Series, а также российской серии РСКГ в классах туринг и GT.

Гостям предлагается две категории билетов с фиксированными местами на главной трибуне или со свободным размещением на других участках автодрома. Можно также купить как билеты на весь уик-энд, так и на конкретный день.

До 1 марта билеты предлагаются со скидкой. Самый дешевый вариант предполагает посещение только тренировок и стоит всего 390 рублей. Самый дорогой билет на весь уик-энд с 1 марта будет стоить 5 тысяч рублей, а сейчас его можно купить за 3900 рублей.

Ранее этап DTM уже проводился в России, на трассе Moscow Raceway под Волоколамском. W-Series пройдет в России впервые. В этом году в этой формуле впервые будет выступать российская гонщица Ирина Сидоркова из Карелии.



