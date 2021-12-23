Стал известен календарь DTM на 2022 год

23 декабря в DTM представили обновленный календарь на 2022 год – всего чемпионат проведёт восемь этапов. Трассу для девятого, запланированного на 3-5 июня, должны были объявить позднее, однако в итоге этот уик-энд решили отменить.

Также DTM расторгнул контракт с автодромом в Ассене, куда чемпионат приезжал три года подряд, с 2019-го по 2021-й. По информации от организаторов, этап в Нидерландах стал самым посещаемым среди всех прошлогодних уик-эндов серии – его посетили 40 000 человек.

Календарь DTM на 2022 год:

29 апреля – 1 мая – «Алгарве»

20-22 мая – «Лаузицринг»

17-19 июня – «Имола»

1-3 июля – «Норисринг»

26-28 августа – «Нюрбургринг»

9-11 сентября – «Спа-Франкоршам»

23-25 сентября – «Ред Булл Ринг»

7-9 октября – «Хоккенхаймринг»