Стал известен календарь DTM на 2022 год
Автор: Александра Шубина , редактор
Из восьми этапов четыре пройдут за пределами Германии
23 декабря в DTM представили обновленный календарь на 2022 год – всего чемпионат проведёт восемь этапов. Трассу для девятого, запланированного на 3-5 июня, должны были объявить позднее, однако в итоге этот уик-энд решили отменить.
Также DTM расторгнул контракт с автодромом в Ассене, куда чемпионат приезжал три года подряд, с 2019-го по 2021-й. По информации от организаторов, этап в Нидерландах стал самым посещаемым среди всех прошлогодних уик-эндов серии – его посетили 40 000 человек.
Календарь DTM на 2022 год:
29 апреля – 1 мая – «Алгарве»
20-22 мая – «Лаузицринг»
17-19 июня – «Имола»
1-3 июля – «Норисринг»
26-28 августа – «Нюрбургринг»
9-11 сентября – «Спа-Франкоршам»
23-25 сентября – «Ред Булл Ринг»
7-9 октября – «Хоккенхаймринг»
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Стал известен календарь DTM на 2022 год
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