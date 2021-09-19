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DTM / Ассен Новость

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки

Автор:
, редактор (Германия)
Соавтор:
Рональд Фординг
, журналист

Лиам Лоусон ехал так медленно, что в задних рядах произошли многочисленные аварии. Сам он утверждает, что не виноват

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки

В эти выходные серия DTM проводит уик-энд на трасса в Ассене. Субботняя гонка началась со скандала: машины участников уже выехали на стартовую прямую, светофор переключился на зеленый, а победитель квалификации Лиам Лоусон продолжал ехать со скоростью 60 км/ч.

В задних рядах гонщики начали ускорение, что привело к многочисленным авариям, повреждениям многих машин и нескольким сходам.

Наше фото отлично иллюстрирует, что происходило на трассе в тот момент, но еще нагляднее картину можно оценить по кадрам видео: изначально старт снимали с дальней камеры, которая скрадывает скорость, но с отметки 0:47 все куда более понятно: 

Сам Лоусон после финиша на третьем месте рассказал: «Это правда, я начал разгон поздно. Но в этот раз нам установили предстартовую скорость в 60 км/ч и определили коридор, в котором надо начинать ускорение. Я стал разгоняться в самом конце этого коридора, но в его пределах. Не думаю, что я что-то нарушил».

Судьи DTM согласились с этой позицией и никак не стали наказывать новозеландца, который после гонки вышел в лидеры общего зачета. 

Правила серии действительно предусматривают стартовый коридор, и только обладатель поула решает, в какой момент между его началом и концом начинать ускорение. Правда, обычно предстартовая скорость в DTM составляет 80 или даже 100 км/ч, но конфигурация трассы в Ассене, где последний поворот представляет собой медленную «эску», потребовала ее снижения до 60 км/ч. 

Экс-пилот Ф1 Кристиан Клин, который в этом сезоне стартует в отдельных гонках DTM, вступился за Лоусона: «Мне это напомнило массовую аварию на автобане. В действиях Лиама не было ошибок, авария стала следствием слишком малой скорости. Все просто начали врезаться друг в друга»

Австриец добавил: «Стартуя из глубины пелотона, ты вообще понятия не имеешь, что творится впереди, так как видишь лишь заднее крыло машины перед собой и можешь только реагировать на действия этого пилота. Такой порядок старта вызывает вопросы».

Алекс Элбон не финишировал в субботу в Ассене и занимает шестое место в общем зачете. До конца сезона DTM осталось еще два этапа. 

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Элбон одержал первую победу в гонке DTM

Предыдущая новость

Элбон одержал первую победу в гонке DTM
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