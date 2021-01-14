Red Bull выбрала для Элбона машину в DTM. Это Ferrari

Когда в Red Bull объявили что Алекс Элбон в предстоящем сезоне будет выступать в реорганизованном чемпионате DTM, детали программы, включая команду и машину англо-тайского гонщика, обещали назвать позже.

Учитывая партнерство в Ф1, логично было бы договориться с Hondа – благо, у компании есть подходящая машина класса GT3. Однако японцы не выразили интереса к выступлению в европейском чемпионате. Даже команде Дженсона Баттона пришлось переключиться на технику McLaren.

Так что Элбона ждут выступления на Ferrari 488 GT3. Такая же машина будет и у его напарника Лиама Лоусона. Окончательное решение по поводу команды, которой поручат обслуживание техники, пока не принято, но самым логичным выглядит заводская AF Corse.

Правда, на официальный запрос Motorsport.com о возможности сотрудничества с Red Bull ее спортивный директор Батти Прельяско ответил: «Никогда не говори никогда, но для нас это будет сложно. Дело с том, что мы уже очень загружены другими программами».

Так как Элбон будет вынужден пропустить ряд этапов DTM из-за занятости в Формуле 1, его будет подменять чемпион Суперформулы и Super GT Ник Кэссиди, также имеющий поддержку Red Bull.

Роккенфеллер и Мюллер останутся в DTM

Тем временем Audi объявила о своих планах на 2021 год. В компании решили сохранить присутствие в DTM, несмотря на недавнее объявление об уходе из серии.

В новом формате с техникой GT3 и частными командами ингольштадцы смогут оказывать лишь частичную поддержку участникам, но смогут посадить за руль своих заводских гонщиков.

В официальном заявлении Audi сказано, что выступления в первенстве продолжат чемпион 2013 года Майк Роккенфеллер и серебряный призер прошедшего сезона Нико Мюллер.

Две команды «Четырех колец» – Team Rosberg и Abt – уже объявили, что останутся в DTM.

Также Audi дала понять, что на отдельных этапах может появиться трехкратный чемпион DTM Рене Раст, но главной программой для немца станет Формула Е.

Новый сезон обновленного первенства должен стартовать в конце мая на российской трассе «Игора».

Дополнительная информация: Рашит Тукрал