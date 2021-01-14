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DTM / Новость

Red Bull выбрала для Элбона машину в DTM. Это Ferrari

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Red Bull выбрала для Элбона машину в DTM. Это Ferrari
Автор:
, редактор (Германия)
Соавтор: Гэри Уоткинс, журналист (Global)

Как стало известно Motorsport.com, экс-пилоту Ф1 предстоит провести сезон-2021 за рулем Ferrari 488 GT3

Когда в Red Bull объявили что Алекс Элбон в предстоящем сезоне будет выступать в реорганизованном чемпионате DTM, детали программы, включая команду и машину англо-тайского гонщика, обещали назвать позже. 

Учитывая партнерство в Ф1, логично было бы договориться с Hondа – благо, у компании есть подходящая машина класса GT3. Однако японцы не выразили интереса к выступлению в европейском чемпионате. Даже команде Дженсона Баттона пришлось переключиться на технику McLaren.

Так что Элбона ждут выступления на Ferrari 488 GT3. Такая же машина будет и у его напарника Лиама Лоусона. Окончательное решение по поводу команды, которой поручат обслуживание техники, пока не принято, но самым логичным выглядит заводская AF Corse.

Правда, на официальный запрос Motorsport.com о возможности сотрудничества с Red Bull ее спортивный директор Батти Прельяско ответил: «Никогда не говори никогда, но для нас это будет сложно. Дело с том, что мы уже очень загружены другими программами». 

Так как Элбон будет вынужден пропустить ряд этапов DTM из-за занятости в Формуле 1, его будет подменять чемпион Суперформулы и Super GT Ник Кэссиди, также имеющий поддержку Red Bull.

Роккенфеллер и Мюллер останутся в DTM

Тем временем Audi объявила о своих планах на 2021 год. В компании решили сохранить присутствие в DTM, несмотря на недавнее объявление об уходе из серии. 

В новом формате с техникой GT3 и частными командами ингольштадцы смогут оказывать лишь частичную поддержку участникам, но смогут посадить за руль своих заводских гонщиков. 

В официальном заявлении Audi сказано, что выступления в первенстве продолжат чемпион 2013 года Майк Роккенфеллер и серебряный призер прошедшего сезона Нико Мюллер. 

Две команды «Четырех колец» – Team Rosberg и Abt – уже объявили, что останутся в DTM.

Также Audi дала понять, что на отдельных этапах может появиться трехкратный чемпион DTM Рене Раст, но главной программой для немца станет Формула Е.

Новый сезон обновленного первенства должен стартовать в конце мая на российской трассе «Игора».

Дополнительная информация: Рашит Тукрал

Элбон все же поедет за Red Bull в 2021-м. Но в DTM

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Элбон все же поедет за Red Bull в 2021-м. Но в DTM
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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Александр Элбон
Автор Свен Хайдингер

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