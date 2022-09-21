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Red Bull вторично отказалась от Херты. Теперь в DTM

Как стало известно Motorsport.com, американский гонщик должен был выступить на финальном этапе DTM в Шпильберге

Автор:
, редактор (Германия)
Red Bull вторично отказалась от Херты. Теперь в DTM
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Немецкий чемпионат GT финиширует в эти выходные на «Ред Булл Ринге». В команде AF Corse, которая выступает при поддержке местного производителя энергетических напитков, вместе с постоянными пилотами Фелипе Фрагой и Никком Кэссиди должен был поехать 22-летний Колтон Херта. 

Источники сообщили, что боссы DTM одобрили его выступление по «уайлд-кард», но за несколько дней до старта уик-энда все планы были отменены. 

Точная причина неизвестна, но почти наверняка решение Red Bull продиктовано отказом от идеи выступления Колтона за AlphaTauri в 2023 году. 

Известно, что гонки DTM никак не помогли бы Херте заработать дополнительные баллы Суперлицензии, но Red Bull получила бы опыт работы с пилотом в спортивном и маркетинговом плане. 

Ранее в этом сезоне один уик-энд за AF Corse провел Себастьен Леб.

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