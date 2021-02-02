Red Bull показала ливрею машины Элбона в DTM

Из совместного официального объявления DTM и Red Bull следует, что англо-тайский гонщик будет выступать на Ferrari 488 GT3 Evo – об этом мы уже сообщали читателям Motorsport.com, – а техническим обслуживанием машин займется самая сильная команда итальянской марки в Гран Туризмо, заводская AF Corse.

Такой же будет и ливрея запасного гонщика команды Ника Кэссиди, который будет заменять Элбона в те уик-энды, когда потребуется присутствие Алекса на уик-эндах Ф1.

«Я управлял машинами с закрытым кокпитом только в 2015 году, когда участвовал в отборе Autosport BRDC на звание лучшего молодого пилота, – цитирует экс-пилота Red Bull Racing пресс-служба. – Эта техника значительно отличается от «формул». У нее гораздо меньше прижимной силы, совсем другие шины. Тут нужен иной подход к пилотированию.

Мне потребуется время, чтобы освоиться, но я с интересом жду нового вызова, когда будет свободное от Ф1 время».

Вторая машина AF Corse Red Bull, которую будет пилотировать Лиам Лоусон, получила классические цвета «Красного быка». Новый сезон DTM стартует в середине июня в Монце.