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DTM Новости

Red Bull не хотела оставаться в DTM. Но ее уговорил сам Бергер

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Red Bull и Ferrari намерены остаться в DTM на следующий год, несмотря на неоднозначную концовку минувшего сезона. Она испортила все планы

Red Bull не хотела оставаться в DTM. Но ее уговорил сам Бергер

По информации издания Motorsport-Total, глава DTM Герхард Бергер и директор компании промоутера серии Фредерик Элснер уговорили Ferrari и Red Bull остаться в чемпионате еще на год. Хотя изначально в коллективах не были довольны итогами сезона и хотели выйти из чемпионата.

«Решение уже принято, – сказал неназваный источник из Red Bull. – Мы вместе с Ferrari собираемся участвовать в DTM в следующем году. С двумя машинами – Red Bull и AlphaTauri».

В 2021-м гонщик Red Bull Лайам Лоусон трижды финишировал первым и десять раз заезжал на подиум. Однако этого хватило, чтобы стать только вице-чемпионом. Он проиграл титул в спорной битве на «Норисринге», когда его соперник из Audi Кельвин ван дер Линде повредил Ferrari 488 GT3 Лоусона на первых кругах последней гонки сезона.

Также Лайаму помешали и в Mercedes. Немецкий коллектив отдавал приказы своим клиентским командам, чтобы они помогли Максимилиану Гетцу прорваться на несколько позиций вперед и тем самым завоевать титул. Со следующего сезона в DTM введут запрет на командные приказы, чтобы подобного больше не повторилось.

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