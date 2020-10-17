Раст выиграл в Золдере и вышел в лидеры DTM
Действующий чемпион «кузовной» серии не оставил соперникам шансов на бельгийской трассе, Нико Мюллер финишировал лишь шестым
Лидер общего зачета сменился в DTM впервые по ходу сезона: Нико Мюллер, выиграв самую первую гонку в Спа, оставался на первой строчке до предпоследнего уик-энда сезона. Но неудачная квалификация отбросила швейцарца на четвертый ряд решетки, а в первых поворотах соперники «затолкали» гонщика Audi, что еще больше осложнило его задачу.
В итоге Мюллер не смог подняться выше шестого места, чего не хватило, чтобы остаться первым в общем зачете.
Рене Раст в пятый раз в этом году стартовал с поула и одержал пятую же победу. Немец, также представляющий Audi, не испытал серьезных проблем по ходу гонки: он выиграл старт, позже соперников побывал на обязательном пит-стопе, а кроме того показал лучшее время круга.
Это позволило Расту опередить Мюллера и за три гонки до конца чемпионата выйти на первую строчку в таблице с преимуществом в десять баллов.
Второе место в Золдере разыграли Фердинанд Габсбург и Робин Фрейнс. Правнук австрийского императора был впереди на решетке и удержал преимущество на старте. Однако затем Фрейнс нашел возможность для атаки и отобрал у соперника вторую позицию. Он даже догнал Раста, но до серьезных атак дело не дошло.
Габсбургу же в концовке пришлось защищать место на подиуме от прессинга сильнейшего представителя BMW Джонатана Абердина, но положение в этой паре так и не изменилось до финиша.
В еще одной дуэли Фабио Шерер смог сдержать Мюллера и финишировать пятым.
По ходу дистанции был момент, когда пелотон возглавляли Тимо Глок и Роберт Кубица, а затем поляк и вовсе стал лидером. Однако произошло это исключительно из-за тактики с поздним пит-стопом, и в итоге ветераны откатились назад, а Роберт сошел из-за поломки.
Джейми Грин, несмотря на столкновение с Филиппом Энгом, финишировал восьмым, а его обидчика наказали проездом через боксы
Результаты первой гонки DTM в Золдере II
|Позиция
|#
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|33
|Рене Раст
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'10.281
|1
|2
|4
|Робин Фрейнс
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'11.158
|0.877
|1
|3
|62
|Фердинанд Габсбург
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'33.071
|22.790
|1
|4
|27
|Джонатан Абердин
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'36.743
|26.462
|1
|5
|13
|Фабио Шерер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'44.976
|34.695
|1
|6
|51
|Нико Мюллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'45.435
|35.154
|1
|7
|10
|Харрисон Ньюи
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'46.322
|36.041
|1
|8
|53
|Джейми Грин
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'52.796
|42.515
|1
|9
|16
|Тимо Глок
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'53.263
|42.982
|1
|10
|11
|Марко Виттман
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|59'21.915
|1'11.634
|1
|11
|22
|Лукас Ауэр
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|59'25.010
|1'14.729
|1
|12
|25
|Филипп Энг
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|59'28.114
|1'17.833
|2
|13
|31
|Шелдон ван дер Линде
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|59'28.604
|1'18.323
|2
|14
|19
|Бенуа Трелюйе
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'27.784
|1 Lap
|2
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Золдер II
|Автор
|Александр Кабановский