Раст выиграл в Золдере и вышел в лидеры DTM

Лидер общего зачета сменился в DTM впервые по ходу сезона: Нико Мюллер, выиграв самую первую гонку в Спа, оставался на первой строчке до предпоследнего уик-энда сезона. Но неудачная квалификация отбросила швейцарца на четвертый ряд решетки, а в первых поворотах соперники «затолкали» гонщика Audi, что еще больше осложнило его задачу.

В итоге Мюллер не смог подняться выше шестого места, чего не хватило, чтобы остаться первым в общем зачете.

Рене Раст в пятый раз в этом году стартовал с поула и одержал пятую же победу. Немец, также представляющий Audi, не испытал серьезных проблем по ходу гонки: он выиграл старт, позже соперников побывал на обязательном пит-стопе, а кроме того показал лучшее время круга.

Это позволило Расту опередить Мюллера и за три гонки до конца чемпионата выйти на первую строчку в таблице с преимуществом в десять баллов.

Второе место в Золдере разыграли Фердинанд Габсбург и Робин Фрейнс. Правнук австрийского императора был впереди на решетке и удержал преимущество на старте. Однако затем Фрейнс нашел возможность для атаки и отобрал у соперника вторую позицию. Он даже догнал Раста, но до серьезных атак дело не дошло.

Габсбургу же в концовке пришлось защищать место на подиуме от прессинга сильнейшего представителя BMW Джонатана Абердина, но положение в этой паре так и не изменилось до финиша.

В еще одной дуэли Фабио Шерер смог сдержать Мюллера и финишировать пятым.

По ходу дистанции был момент, когда пелотон возглавляли Тимо Глок и Роберт Кубица, а затем поляк и вовсе стал лидером. Однако произошло это исключительно из-за тактики с поздним пит-стопом, и в итоге ветераны откатились назад, а Роберт сошел из-за поломки.

Джейми Грин, несмотря на столкновение с Филиппом Энгом, финишировал восьмым, а его обидчика наказали проездом через боксы

Результаты первой гонки DTM в Золдере II