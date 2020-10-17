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DTM / Золдер II / Отчет о гонке

Раст выиграл в Золдере и вышел в лидеры DTM

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Раст выиграл в Золдере и вышел в лидеры DTM
Автор:
, Ответственный редактор

Действующий чемпион «кузовной» серии не оставил соперникам шансов на бельгийской трассе, Нико Мюллер финишировал лишь шестым

Лидер общего зачета сменился в DTM впервые по ходу сезона: Нико Мюллер, выиграв самую первую гонку в Спа, оставался на первой строчке до предпоследнего уик-энда сезона. Но неудачная квалификация отбросила швейцарца на четвертый ряд решетки, а в первых поворотах соперники «затолкали» гонщика Audi, что еще больше осложнило его задачу. 

 

В итоге Мюллер не смог подняться выше шестого места, чего не хватило, чтобы остаться первым в общем зачете. 

Рене Раст в пятый раз в этом году стартовал с поула и одержал пятую же победу. Немец, также представляющий Audi, не испытал серьезных проблем по ходу гонки: он выиграл старт, позже соперников побывал на обязательном пит-стопе, а кроме того показал лучшее время круга. 

Это позволило Расту опередить Мюллера и за три гонки до конца чемпионата выйти на первую строчку в таблице с преимуществом в десять баллов.

Второе место в Золдере разыграли Фердинанд Габсбург и Робин Фрейнс. Правнук австрийского императора был впереди на решетке и удержал преимущество на старте. Однако затем Фрейнс нашел возможность для атаки и отобрал у соперника вторую позицию. Он даже догнал Раста, но до серьезных атак дело не дошло.

 

Габсбургу же в концовке пришлось защищать место на подиуме от прессинга сильнейшего представителя BMW Джонатана Абердина, но положение в этой паре так и не изменилось до финиша. 

В еще одной дуэли Фабио Шерер смог сдержать Мюллера и финишировать пятым. 

По ходу дистанции был момент, когда пелотон возглавляли Тимо Глок и Роберт Кубица, а затем поляк и вовсе стал лидером. Однако произошло это исключительно из-за тактики с поздним пит-стопом, и в итоге ветераны откатились назад, а Роберт сошел из-за поломки.

Джейми Грин, несмотря на столкновение с Филиппом Энгом, финишировал восьмым, а его обидчика наказали проездом через боксы

 

Результаты первой гонки DTM в Золдере II

Позиция # Гонщик Машина Время Отрыв Пит-стопы
1 33 Germany Рене Раст Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'10.281   1
2 4 Netherlands Робин Фрейнс Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'11.158 0.877 1
3 62 Austria Фердинанд Габсбург Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'33.071 22.790 1
4 27 South Africa Джонатан Абердин BMW M4 Turbo DTM 2020 58'36.743 26.462 1
5 13 Switzerland Фабио Шерер Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'44.976 34.695 1
6 51 Switzerland Нико Мюллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'45.435 35.154 1
7 10 United Kingdom Харрисон Ньюи Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'46.322 36.041 1
8 53 United Kingdom Джейми Грин Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'52.796 42.515 1
9 16 Germany Тимо Глок BMW M4 Turbo DTM 2020 58'53.263 42.982 1
10 11 Germany Марко Виттман BMW M4 Turbo DTM 2020 59'21.915 1'11.634 1
11 22 Austria Лукас Ауэр BMW M4 Turbo DTM 2020 59'25.010 1'14.729 1
12 25 Austria Филипп Энг BMW M4 Turbo DTM 2020 59'28.114 1'17.833 2
13 31 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M4 Turbo DTM 2020 59'28.604 1'18.323 2
14 19 France Бенуа Трелюйе Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'27.784 1 Lap 2
Полные результаты

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Об этой статье

Серия DTM
Этап Золдер II
Автор Александр Кабановский

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