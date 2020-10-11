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DTM / Золдер / Отчет о гонке

Раст выиграл в DTM, Фрейнс приехал в забор на пит-лейне

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Раст выиграл в DTM, Фрейнс приехал в забор на пит-лейне
Автор:
, Ответственный редактор

Воскресная гонка в Золдере оказалась очень важной для трех претендентов на титул, но Нико Мюллер удержал лидерство в общем зачете

Рене Раст одержал победу после того, как его машина едва не загорелась на решетке. Но механики Audi успели исправить все за оставшееся до старта время, а затем пилот отлично выполнил свою часть работы.

 

Впервые в нынешнем сезоне с поула стартовал гонщик BMW – о своих лучших качествах смог напомнить Тимо Глок. Вот только распорядиться первой стартовой позицией немец не сумел: мимо них с Шелдоном ван дер Линде сразу проскочил Раст, а на первом торможении Глок задел машину Фердинанда фон Габсбурга, после чего оба улетели с трассы.  

 

Раст, захватив лидерство в дебюте, больше не уступал инициативу. Он выиграл второй раз подряд и в четвертый в нынешнем сезоне, а неудачи главных соперников позволили действующему чемпиону значительно улучшить позиции в общем зачете. 

Совсем иначе сложилась гонка для Робина Фрейнса, который перед стартом занимал второе место в классификации. Голландец шел после старта третьим, когда раньше остальных лидеров отправился на обязательный пит-стоп. Возвращаясь на трассу, пилот неверно оценил сцепление с асфальтом и врезался в барьер.

 

«В субботней гонке я выезжал из боксов только на уже прикатанной резине, а сегодня утром квалификация проходила на дождевых шинах. Потому для меня стало сюрпризом, что на новых сликах сцепления просто нет, и я не смог отвернуть в сторону», – объяснил гонщик, вынужденный после этого прекратить борьбу. 

Для эвакуации его Audi судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности, который сыграл против тех, кто еще не был в боксах.

В число пилотов, которым не повезло, вошел и лидер сезона Нико Мюллер. Если Раст сразу после аварии Фрейнса поехал менять шины, то швейцарец не успел сделать этого до закрытия боксов и вынужден был проводить пит-стоп уже после рестарта. 

В итоге он финишировал только девятым, но все же сохранил лидерство по очкам. За два уик-энда до конца сезона у Мюллера 259 очков, у Раста – 249, у Фрейнса – 243. Все остальные уже потеряли математические шансы на чемпионство. 

На подиум в Золдере поднялись Майк Роккенфеллер, который с самого старта преследовал Раста и в итоге уступил ему пять секунд, и также удачно выбравший момент для пит-стопа Лукас Ауэр.

Выезд машины безопасности помог Глоку догнать пелотон после раннего пит-стопа и финишировать четвертым, в шестерку также вошли Фабио Шерер и Харрисон Ньюи. Роберт Кубица занял 12-е место.

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Об этой статье

Серия DTM
Этап Золдер
Автор Александр Кабановский

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